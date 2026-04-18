¿Cuál es su secreto?
La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”
Roberto Leal ha vuelto a flipar con la estrategia del concursante y ha bromeado con el peligro que tendría dejarle su móvil.
Publicidad
En sólo ocho programas, David ya ha logrado dejar huella en Pasapalabra. Tras llegar de forma arrolladora, ha pasado por altos y bajos pero siempre evidenciando un gran nivel. Además, hay un detalle que ha suscitado la curiosidad de los espectadores: su insólita técnica en el ¿Dónde Están?, que suele darle buenos resultados.
En esta ocasión, Roberto Leal le ha dado dos villanas de Disney como opciones de la prueba: el barcelonés se ha quedado con Úrsula, animado por Gemma Mengual y el factor acuático, dejando a Maléfica para Javier. La elección ha sido algo anecdótico, porque lo que ha vuelto a llamar la atención es la estrategia del concursante. Eso sí, parece que ha evolucionado desde el gesto con el que parecía bendecir al panel a los actuales golpecitos en la mesa.
Lo importante es que esta técnica le funciona, aunque la ha visto peligrar cuando Roberto iba a hacerle un comentario. En realidad, lo que ha hecho el presentador es bromear sobre el peligro que tendría dejarle su móvil. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
Publicidad