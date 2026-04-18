Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Cuál es su secreto?

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

Roberto Leal ha vuelto a flipar con la estrategia del concursante y ha bromeado con el peligro que tendría dejarle su móvil.

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

En sólo ocho programas, David ya ha logrado dejar huella en Pasapalabra. Tras llegar de forma arrolladora, ha pasado por altos y bajos pero siempre evidenciando un gran nivel. Además, hay un detalle que ha suscitado la curiosidad de los espectadores: su insólita técnica en el ¿Dónde Están?, que suele darle buenos resultados.

En esta ocasión, Roberto Leal le ha dado dos villanas de Disney como opciones de la prueba: el barcelonés se ha quedado con Úrsula, animado por Gemma Mengual y el factor acuático, dejando a Maléfica para Javier. La elección ha sido algo anecdótico, porque lo que ha vuelto a llamar la atención es la estrategia del concursante. Eso sí, parece que ha evolucionado desde el gesto con el que parecía bendecir al panel a los actuales golpecitos en la mesa.

“Tendremos que acostumbrarnos”: Roberto Leal alucina como resuelve el ¿Dónde están? David

Lo importante es que esta técnica le funciona, aunque la ha visto peligrar cuando Roberto iba a hacerle un comentario. En realidad, lo que ha hecho el presentador es bromear sobre el peligro que tendría dejarle su móvil. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Serenidad contra prisas, Javier castiga los errores de David en El Rosco: “Por ir rápido”

Serenidad contra prisas, Javier castiga los errores de David en El Rosco: “Por ir rápido”

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

Alaska reacciona a la imitación de Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Te adoro por todo”

Alaska reacciona a la imitación de Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Te adoro por todo”

"Me la quitaron": Jesulín de Ubrique recuerda el desengaño amoroso que sufrió de joven
Mejores momentos | Gala 2

"Me la quitaron": Jesulín de Ubrique recuerda el desengaño amoroso que sufrió de joven

Salva Reina, Caracol en Mask Singer, confiesa sus “microinfartos” cuando pierde algo de Kira Miró
Contenido exclusivo

Salva Reina, Caracol en Mask Singer, confiesa sus "microinfartos" cuando pierde algo de Kira Miró

Receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano: crepes de carne gratinados con mozzarella
Elige la que más te guste

Las recetas de crepes salados más apetitosas de Karlos Arguiñano

Los crepes son muy versátiles porque los puedes rellenar con muchos ingredientes diferentes y combinarlo de otras tantas formas.

"Estoy en una nube": las primeras palabras de J Kbello tras ganar la segunda gala
Reacción en exclusiva

"Estoy en una nube": las primeras palabras de J Kbello tras ganar la segunda gala

El gaditano se ha mostrado muy emocionado al final del programa tras haber recibido todos los doces posibles de la noche.

Conocemos a Laura Moure y Jorge Fernández a fondo: las 20 preguntas personales que lo dicen todo

Conocemos a Laura Moure y Jorge Fernández a fondo: las 20 preguntas personales que lo dicen todo

Georgina

La doble de Georgina visita el plató de Y ahora Sonsoles: "Ha habido futbolistas que me han propuesto tener una relación"

Próximos retos

Un ‘Dos en uno’, un ‘Training VIP’ y un ‘Trae a un amigo’: descubre todos los retos de la tercera gala de Tu cara me suena

Publicidad