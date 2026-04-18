La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

En sólo ocho programas, David ya ha logrado dejar huella en Pasapalabra. Tras llegar de forma arrolladora, ha pasado por altos y bajos pero siempre evidenciando un gran nivel. Además, hay un detalle que ha suscitado la curiosidad de los espectadores: su insólita técnica en el ¿Dónde Están?, que suele darle buenos resultados.

En esta ocasión, Roberto Leal le ha dado dos villanas de Disney como opciones de la prueba: el barcelonés se ha quedado con Úrsula, animado por Gemma Mengual y el factor acuático, dejando a Maléfica para Javier. La elección ha sido algo anecdótico, porque lo que ha vuelto a llamar la atención es la estrategia del concursante. Eso sí, parece que ha evolucionado desde el gesto con el que parecía bendecir al panel a los actuales golpecitos en la mesa.

Lo importante es que esta técnica le funciona, aunque la ha visto peligrar cuando Roberto iba a hacerle un comentario. En realidad, lo que ha hecho el presentador es bromear sobre el peligro que tendría dejarle su móvil. ¡No te lo pierdas en el vídeo!