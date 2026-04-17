Descubre las familias de ¿A qué estás esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Ramon Pujol prometía que su personaje Ginger en ¿A qué estás esperando? iba a hacer las veces de Pepito Grillo. Una promesa que cumple desde ya, siendo el encargado de presentar a las familias que darán forma a la nueva serie que llega a Antena 3 el próximo jueves 24 de abril.

Para ello, nada como empezar por Sonia, a la que califica de la "Margot Robbie española". Su compañera en la agencia de eventos en la que trabaja y que verá su vida puesta patas arriba cuando conozca a Can, al que Ginger considera todo un "morenazo". Pero no adelantemos acontecimientos.

Sonia es la madre de Ibiza, cuyo nombre no parece entusiasmar a Ginger, aunque lo tiene claro: "Podría ser peor, hay niñas que se llaman Daenerys". Ruth y Lidia, hermanas de Sonia, "son como las hermanastras de Cenicienta, pero tranquis, en la versión buena". La familia la cierra Albani, su "excéntrica madre", y Carlos, su padrastro.

Volviendo a Can, piloto de aviones, su familia no viene menos conflictiva. Sonia no cae nada bien a Ayaz, el padre; por mucho que Mía, la madre, sea "un amor de mujer". Ahora bien, el lío amoroso entre Sonia y Can no viene solo, porque tiene una hermana, Raissa, y Ginger tiene claro que hay algo entre ella y Ruth, la hermana de Sonia.

También conocemos a Daryl, el mejor amigo de Can. Un piloto, al que su hermana Lola quiere por encima de todas las cosas, locamente enamorado de Carol. Planea casarse con ella; sin embargo, Carol no le ha presentado a su conflictiva familia, que vive en Tenerife. "Su hermana Ana, que no acepta que su madre Cristina salga con un chico mucho más joven que ella o que a su abuela María le guste hacer galletas con sorpresa. O que su hermano Adán haya decidido ser él mismo", resume Ginger. Vamos, todo un lío en las Canarías.

Ya lo ves: ¿A qué estás esperando? trae de todo menos normalidad. Así que toma nota de estos árboles genealógicos, que la serie promete dar mucho que hablar desde el próximo jueves.