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Descubre las familias de ¿A qué estás esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

¿A qué estás esperando? llega el jueves a Antena 3 y, para ir calentando motores, el carismático Ginger presenta a las familias de esta nueva serie.

Ginger presenta las familias de ¿A qué estas esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Descubre las familias de ¿A qué estás esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

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Borja Tamayo
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Ramon Pujol prometía que su personaje Ginger en ¿A qué estás esperando? iba a hacer las veces de Pepito Grillo. Una promesa que cumple desde ya, siendo el encargado de presentar a las familias que darán forma a la nueva serie que llega a Antena 3 el próximo jueves 24 de abril.

Para ello, nada como empezar por Sonia, a la que califica de la "Margot Robbie española". Su compañera en la agencia de eventos en la que trabaja y que verá su vida puesta patas arriba cuando conozca a Can, al que Ginger considera todo un "morenazo". Pero no adelantemos acontecimientos.

Sonia es la madre de Ibiza, cuyo nombre no parece entusiasmar a Ginger, aunque lo tiene claro: "Podría ser peor, hay niñas que se llaman Daenerys". Ruth y Lidia, hermanas de Sonia, "son como las hermanastras de Cenicienta, pero tranquis, en la versión buena". La familia la cierra Albani, su "excéntrica madre", y Carlos, su padrastro.

Volviendo a Can, piloto de aviones, su familia no viene menos conflictiva. Sonia no cae nada bien a Ayaz, el padre; por mucho que Mía, la madre, sea "un amor de mujer". Ahora bien, el lío amoroso entre Sonia y Can no viene solo, porque tiene una hermana, Raissa, y Ginger tiene claro que hay algo entre ella y Ruth, la hermana de Sonia.

También conocemos a Daryl, el mejor amigo de Can. Un piloto, al que su hermana Lola quiere por encima de todas las cosas, locamente enamorado de Carol. Planea casarse con ella; sin embargo, Carol no le ha presentado a su conflictiva familia, que vive en Tenerife. "Su hermana Ana, que no acepta que su madre Cristina salga con un chico mucho más joven que ella o que a su abuela María le guste hacer galletas con sorpresa. O que su hermano Adán haya decidido ser él mismo", resume Ginger. Vamos, todo un lío en las Canarías.

Ya lo ves: ¿A qué estás esperando? trae de todo menos normalidad. Así que toma nota de estos árboles genealógicos, que la serie promete dar mucho que hablar desde el próximo jueves.

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

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