Muere Elsa Landabaso, esposa del exfutbolista Julen Guerrero, a los 52 años: así fue su discreto matrimonio

Esta semana hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Elsa Landabaso a los 52 años. Su entorno y la Federación Vizcaína de Fútbol han querido arropar a la familia en estos momentos tan difíciles, especialmente a su marido, el mítico Julen Guerrero. La pareja formaba uno de los matrimonios más sólidos y privados del panorama nacional.

Sin duda, se trata de un golpe devastador para el que fuera capitán e icono del Athletic Club, quien compartió más de media vida al lado de Elsa. Repasamos cómo fue su discreto matrimonio.

Una boda muy íntima

La pareja, ambos originarios de Vizcaya, siempre tuvo claro que su vida privada era un tesoro que proteger. Contrajeron matrimonio con una extrema discreción el 1 de enero del año 2000, rodeados únicamente por su círculo más íntimo.

"Ha sido la mejor manera de empezar el año", confesaba entonces un recién casado Julen Guerrero. En aquel momento, el jugador era uno de los rostros más mediáticos del país, pero logró lo que pocos conseguían: casarse lejos de los flashes. "Todos los que lo sabían han sido muy discretos y se lo agradezco, porque para nosotros era muy importante", añadía según recoge ¡HOLA!

Ambos tenían 25 años el día de su enlace, pero demostraron una madurez que les permitió construir un amor de los de verdad, de los que se sellan para siempre.

Julen Guerrero | Gtres

Karla y Julen Jon

Fruto de esta sólida unión nacieron sus dos hijos, que han crecido alejados del ruido mediático gracias al empeño de sus padres. La primera en llegar fue Karla, que nació apenas un año después del enlace y hoy tiene 25 años. Más tarde completaron la familia con el nacimiento de Julen Jon, que actualmente tiene 22 años.

Cuando Julen Guerrero se retiró del fútbol profesional en 2006, lo hizo con la tranquilidad de quien sabe que lo más importante le esperaba en casa. Siempre sin hacer ruido, el exfutbolista supo mantener a sus hijos y a su mujer en un segundo plano, priorizando su bienestar por encima de cualquier foco.

El legado de Elsa en sus hijos

Hoy, la familia Guerrero-Landabaso vuelve a la actualidad por una noticia triste, pero sus hijos son el mejor reflejo de la educación y el cariño recibidos. Karla, la hermana mayor, ha preferido un camino alejado del césped y los estadios. Con un perfil académico brillante, se ha labrado una carrera profesional como ingeniera industrial.

Por su parte, Julen Jon es el vivo retrato de su padre. Como explicó el propio Julen en una entrevista en Onda Cero: "Hay muchos comentarios sobre nuestro parecido físico, pero también por su forma de correr". Tras formarse en la cantera del Real Madrid, actualmente milita en las filas del Getafe B.

Desde NovaMás mandamos nuestras más sinceras condolencias a Julen Guerrero, a sus hijos y a todos los allegados de Elsa Landabaso en este difícil momento.