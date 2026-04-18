Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En redes

Alaska reacciona a la imitación de Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Te adoro por todo”

La cantante no se ha querido perder la imitación que ha hecho el cómico en la segunda gala de Tu cara me suena.

Alaska reacciona a la imitación de Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Te adoro por todo”

Publicidad

Julián López
Publicado:

Aníbal Gómez ha comenzado su participación en Tu cara me suena 13 dando mucho de qué hablar. Tras hacernos reír con su imitación de Chiquetete en la primera gala, el pulsador le regaló para la segunda gala a una de las cantantes hispanohablantes más importantes del panorama musical: Alaska.

03_Aníbal

¡De vuelta a ‘La bola de cristal’! Aníbal Gómez viaja a los 80 como Alaska

El concursante le ha rendido un divertido homenaje cantando ‘La bola de cristal’, un número lleno de teatralidad y energía que ha puesto en pie a todo el público de Tu cara me suena, tanto en el plató como en casa. Y es que había alguien que no quería perderse este número: ¡la mismísima Alaska ha reaccionado a la imitación de Aníbal Gómez!

La cantante ha compartido en sus redes sociales un trozo de la imitación para dedicarle unas palabras al cómico: “Te adoro. Y no solo por esto. Por todo. Te quiero”, ha escrito Alaska en su cuenta oficial de Instagram.

Alaska ha demostrado ser una auténtica fan de Tu cara me suena: no se ha perdido el programa para ver la imitación de Aníbal Gómez, es una artista muy imitada en el formato, y ya tuvimos a Mario Vaquerizo como concursante oficial. ¿Se animará Alaska a participar en Tu cara me suena? ¡Qué grandes actuaciones nos regalaría con su presencia!

La peluca de Aníbal Gómez se roba el protagonismo en su imitación de Chiquetete

¡Desternillante! La peluca de Aníbal Gómez se roba el protagonismo en su imitación de Chiquetete

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

Alaska reacciona a la imitación de Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Te adoro por todo”

Alaska reacciona a la imitación de Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Te adoro por todo”

"Me la quitaron": Jesulín de Ubrique recuerda el desengaño amoroso que sufrió de joven

"Me la quitaron": Jesulín de Ubrique recuerda el desengaño amoroso que sufrió de joven

Salva Reina, Caracol en Mask Singer, confiesa sus “microinfartos” cuando pierde algo de Kira Miró
Contenido exclusivo

Salva Reina, Caracol en Mask Singer, confiesa sus "microinfartos" cuando pierde algo de Kira Miró

Receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano: crepes de carne gratinados con mozzarella
Elige la que más te guste

Las recetas de crepes salados más apetitosas de Karlos Arguiñano

"Estoy en una nube": las primeras palabras de J Kbello tras ganar la segunda gala
Reacción en exclusiva

"Estoy en una nube": las primeras palabras de J Kbello tras ganar la segunda gala

El gaditano se ha mostrado muy emocionado al final del programa tras haber recibido todos los doces posibles de la noche.

Conocemos a Laura Moure y Jorge Fernández a fondo: las 20 preguntas personales que lo dicen todo
Especial 20 aniversario

Conocemos a Laura Moure y Jorge Fernández a fondo: las 20 preguntas personales que lo dicen todo

En el 20 aniversario de La ruleta de la suerte, los presentadores han tenido que elegir entre hobbies, deportes, música o comida.

Georgina

La doble de Georgina visita el plató de Y ahora Sonsoles: "Ha habido futbolistas que me han propuesto tener una relación"

Próximos retos

Un ‘Dos en uno’, un ‘Training VIP’ y un ‘Trae a un amigo’: descubre todos los retos de la tercera gala de Tu cara me suena

J Kbello sobresale en una gala llena de ritmo, espíritu ochentero y muchos besos

J Kbello sobresale en una gala llena de ritmo, espíritu ochentero y muchos besos

Publicidad