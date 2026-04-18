Alaska reacciona a la imitación de Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Te adoro por todo”

Aníbal Gómez ha comenzado su participación en Tu cara me suena 13 dando mucho de qué hablar. Tras hacernos reír con su imitación de Chiquetete en la primera gala, el pulsador le regaló para la segunda gala a una de las cantantes hispanohablantes más importantes del panorama musical: Alaska.

El concursante le ha rendido un divertido homenaje cantando ‘La bola de cristal’, un número lleno de teatralidad y energía que ha puesto en pie a todo el público de Tu cara me suena, tanto en el plató como en casa. Y es que había alguien que no quería perderse este número: ¡la mismísima Alaska ha reaccionado a la imitación de Aníbal Gómez!

La cantante ha compartido en sus redes sociales un trozo de la imitación para dedicarle unas palabras al cómico: “Te adoro. Y no solo por esto. Por todo. Te quiero”, ha escrito Alaska en su cuenta oficial de Instagram.

Alaska ha demostrado ser una auténtica fan de Tu cara me suena: no se ha perdido el programa para ver la imitación de Aníbal Gómez, es una artista muy imitada en el formato, y ya tuvimos a Mario Vaquerizo como concursante oficial. ¿Se animará Alaska a participar en Tu cara me suena? ¡Qué grandes actuaciones nos regalaría con su presencia!