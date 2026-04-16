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El padre de Adrián Rodríguez, tras la detención del actor: "Esto me supera, le veo fuera de sí"

Adrián Rodríguez está en dependencias policiales tras enfrentarse a la policía en la estación de tren de Málaga. Una detención que llega tras 48 horas desaparecido.

Padre Adrián Rodríguez

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Adrián Rodríguez atraviesa uno de sus peores momentos. Tras 48 horas desaparecido, hemos podido localizarle en la estación de autobuses de Málaga, donde, tras mostrarse nervioso y en actitud agresiva y violenta, ha sido detenido. Un hecho que ha entristecido profundamente a su padre, Antonio.

Adrián Rodríguez

"Esto me supera", asegura el padre de Adrián. Este ha podido ver las imágenes exclusivas en nuestro programa, en el que afirma que le ve muy nervioso: "Le veo fuera de sí".

Hace dos días, Adrián publicaba unos mensajes en redes que hacían saltar las alarmas. Este pedía ayuda a sus seguidores después de que "su expareja le dejara en la calle", pero a los pocos minutos borraba el mensaje. Desde entonces, su entorno no sabía nada él.

Nayara, su expareja, aseguró que fue él mismo quien decidió marcharse y que el escándalo y los gritos fueron tan grandes, que tuvo que intervenir la policía. Un altercado que, según su padre Antonio, podría ser señal de una recaída en las drogas.

Padre Adrián Rodríguez

Hace apenas unos meses, Adrián Rodríguez abandonaba voluntariamente el centro de desintoxicación en el que estaba ingresado, con el objetivo de continuar la recuperación por su cuenta. Una decisión que para su padre fue un error, ya que siempre creyó que era demasiado pronto para salir.

"Siento mucha impotencia, ¿qué puedo hacer ahora?", pregunta Antonio Rodríguez, "es muy difícil". Según nos cuenta, no es la primera vez que ocurre algo similar.

La preocupación del padre de Adrián Rodríguez va en aumento, mientras el actor continúa en dependencias policiales. ¿Estamos ante una recaída del actor?

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