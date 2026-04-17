VÍDEO: Morante desata la polémica en la Maestranza tras una faena sin premio

La reciente actuación de Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla ha generado una intensa polémica entre aficionados y autoridades. El torero firmó una faena de enorme calado artístico, con momentos de gran pureza y clasicismo que levantaron al público de sus asientos, especialmente unos pases ejecutados sentado en una silla que ya forman parte de la memoria reciente del toreo.

Sin embargo, el fallo con la espada, tras varios intentos infructuosos, le privó de cortar orejas, condición indispensable para salir a hombros por la Puerta del Príncipe. A pesar de ello, el público, entregado, protagonizó una invasión del ruedo con la intención de sacar al diestro en volandas por la puerta grande.

La autoridad se mantuvo firme y evitó el gesto, recordando la normativa vigente. Finalmente, el propio Morante pidió calma y recondujo la situación hacia la puerta de cuadrillas, en una escena que no ha hecho más que avivar el debate.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.