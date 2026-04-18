La doble de Georgina visita el plató de Y ahora Sonsoles: "Ha habido futbolistas que me han propuesto tener una relación"
Cuando va por la calle, mucha gente confunde a Victoria con una celebrity, en concreto con Georgina Rodríguez. Hoy, nos cuenta cómo han llegado a pedirle fotos, autógrafos e, incluso, relaciones.
Victoria Cantero recibe a diario todo tipo de propuestas. En redes y en la vida real, muchas personas la confunden con Georgina Rodríguez, hasta el punto de pararla por la calle o pedirle fotos.
La propuesta más sorprendente que ha recibido vino de un jeque árabe. "Me ofreció más de un millón de euros por mi vientre de alquiler", asegura Victoria.
Su gran parecido con la mujer de Cristiano Ronaldo le ha traído muchas anécdotas y le ha llevado hasta personas muy famosas. "Ha habido futbolistas que me han propuesto tener una relación", confiesa Victoria. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
