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Salva Reina, Caracol en Mask Singer, confiesa sus "microinfartos" cuando pierde algo de Kira Miró

Salva Reina ha entrado a todo trapo en el escenario de Mask Singer con la máscara de Caracol. Descubre sus secretos fuera del programa para conocer un poco mejor al ganador del Goya.

Salva Reina, Caracol en Mask Singer, confiesa sus “microinfartos” cuando pierde algo de Kira Miró

Salva Reina, Caracol en Mask Singer, confiesa sus “microinfartos” cuando pierde algo de Kira Miró

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Borja Tamayo
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Quién iba a decir que un caracol podía dar tanto juego como el que dio Salva Reina en su paso por Mask Singer 5. Bailó de principio a fin, arrastrándose por el suelo para demostrar que la lentitud no siempre tiene por qué definir a estos moluscos.

Su desenmascaramiento fue uno de los momentos más divertidos de la segunda gala. Un instante hilarante al que le han acompañado las confesiones personales del actor. ¡Descubre sus secretos!

¡Salva Reina, desenmascarado!: el actor se escondía bajo el Caracol de Mask Singer

"Tengo algunos recuerdos de mi pareja que siempre los llevo puestos y en el momento en el que de repente se me han caído o se me han perdido es como microinfarto", comenta sobre aquello que nunca puede faltar en su día a día. ¡Nada de despistes en casa con Kira Miró!

A Salva Reina tampoco le gusta "seguir las normas demasiado estrictas", sobre todo aquellas que "están por encima de las personas". Aunque, paradójicamente, su cine favorito es el carcelario.

El misterio de quién era Caracol ya ha salido a la luz, ahora es el turno de averiguar quién es Salva Reina. Un intérprete que no necesita presentación; pero que nunca está de más conocer en profundidad. ¡Dale al play!

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