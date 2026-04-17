Detenido el músico David Burke, D4vd, en relación con la aparición, en el maletero de su Tesla, del cadáver de una adolescente de 13 años

El músico D4vd ha sido detenido en Los Ángeles por un suceso ocurrido hace meses. En el interior del maletero de un vehículo Tesla, registrado a su nombre, se encontró el cuerpo de un adolescente muerto de origen hispano. El cadáver estaba en un avanzado estado de descomposición.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido y su caso será presentado ante la fiscalía el próximo lunes. En el comunicado oficial no se especifican las pruebas por las que se ha desencadenado esta detención, pero sí se sabe que ocurre en relación con este caso.

El vehículo nunca fue reportado como un coche robado. Este caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraron los restos humanos en el Tesla, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolado a un depósito municipal en Los Ángeles.

Las autoridades identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños. El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

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