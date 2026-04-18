"Me la quitaron": Jesulín de Ubrique recuerda el desengaño amoroso que sufrió de joven
El concursante ha compartido con los espectadores una anécdota después de interpretar el mítico tema 'Devuélveme a mi chica'.
Jesulín de Ubrique lo ha dado todo en la segunda gala de Tu cara me suena metiéndose en la piel del vocalista de Hombres G. El gaditano ha conseguido que el público y el jurado tarareasen con él el conocido tema 'Devuélveme a mi chica'.
Tras finalizar su actuación, Jesulín ha confesado que la canción le ha venido como anillo al dedo porque lo que dice la letra le ocurrió a él hace muchos años. "Me quitaron a mi novia del colegio", ha explicado.
"Le metí un rascapolvos", ha recordado Jesulín de Ubrique entre risas al puntualizar que 'polvos pica-pica' como tal no le dio al chico que se fue con su novia en su época de instituto.
Sin duda, Jesulín se está dejando llevar en su participación en Tu cara me suena y, por ahora, no ha conseguido malas notas.
