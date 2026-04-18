Alejandro Albarracín se despide para siempre de Pelayo en Sueños de libertad: "Me parece que es un buen final"

Pelayo ha muerto después de que Álvaro, el amante de Beatriz, le asesinara con una puñalada mortal. Un final para un personaje controvertido, lleno de luces y sombras, que no ha dejado indiferente a nadie.

Se casó con Marta para guardar las apariencias para que nadie descubriera la relación de Marta y Fina y que a él le gustaban los hombres.

Sin embargo, todo se fue complicando hasta el punto que la ambición por aspirar en el mundo de la política provocó que fuera era el culpable de la separación entre Marta y Fina.

La hija de Isidro se marchó dejando rota a Marta debido al chantaje de Pelayo. Después, se fue a México y regresó, dispuesto a contarle la verdad a Marta ya que el peso de la culpa no paraba de ahogarle.

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Cuando iba a contarle todo a Marta, Álvaro le dio una puñalada y Pelayo murió en los brazos de Marta dejando a la De la Reina totalmemnte desolado.

El viaje de Pelayo ha llegado a su fin y también el el gran trabajo de Alejandro Alabrracín en Sueños de libertad, el actor que ha dado vida a este complicado personaje que tantas penas y alegrías le ha dado.

"Creo que es un buen final"

Aunque la despedida de Pelayo es una de las más trágicas, el actor ha confesado que es un buen final para su personaje y ha remarcado la labor de los guionistas como una de las piezas clave que explica el éxito de la ficción. No obstante, también ha confesado que le encantaría regresar a la serie.

[[H2:]]“Entiendo y comparto el odio hacia Pelayo”

El actor también se ha emocionado al pensar en el cariño que ha recibido de los fans: “Pensaba que me iban a coger más manía, saben que lo hacemos con amor”.

No obstante, ha admitido que el odio hacia su personaje es el “más bonito” que ha recibido en su vida: “Me alegra que la gente defienda una historia entre dos mujeres y comparto el odio hacia Pelayo”.

Además, Alejandro Albarracín no ha querido olvidarse de sus compañeros y de la química que ha compartido el set de rodaje, sobre todo, con Marta Belmonte, su mujer, y Marta Calvó, su madre: “Me he sentido muy querido y respetado”.

Está claro que el papel de Pelayo ha sido uno de los más difíciles de interpretar y que el trabajo de Alejandro Albarracín no ha podido ser mejor.

Una despedida agridulce, ya que está contento por todo lo que ha vivido con Pelayo, pero también triste por decir adiós a este proyecto y, sobre todo, al equipo técnico a y a los compañeros de esta gran familia que es Sueños de libertad.

Dale al play y no te pierdas todo lo que nos ha contado. ¡Hasta siempre, Alejandro!