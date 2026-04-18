"Estoy en una nube": las primeras palabras de J Kbello tras ganar la segunda gala

J Kbello ha triunfado en la segunda gala de esta decimotercera edición de Tu cara me suena. Su actuación de Alex Warren ha emocionado al público y al jurado y ha conseguido todos los doces posibles de la noche.

"La sensación que tengo es muy fuerte. Estoy muy feliz", nos contaba J Kbello una vez finalizada la gala, todavía sin haber asimilado todas las emociones vividas durante la noche.

"Yo estoy en una nube. No me creo nada, pero esto es Tu cara me suena y aquí puede pasar todo", recalcaba el cantante. ¡Descubre su reacción completa dándole al play al vídeo de arriba!