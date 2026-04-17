Estafa telefónica
La peligrosa estafa que suplanta al hospital Gregorio Marañón: llaman por un "accidente" y piden dinero urgente
La Comunidad de Madrid y el Hospital Universitario Gregorio Marañón han advertido de una nueva estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por personal sanitario para solicitar dinero urgente a familiares de supuestos pacientes.
Publicidad
Las autoridades sanitarias madrileñas han lanzado una alerta ante la detección de varias llamadas fraudulentas en la que los estafadores utilizan el nombre del Hospital Gregorio Marañón para engañar a la ciudadanía. Según han informado, los delincuentes contactan con las víctimas desde números ocultos y aseguran que un familiar cercano, generalmente un hijo, ha sufrido un accidente grave.
Durante la llamada, los estafadores apelan a la urgencia de la situación y solicitan importantes cantidades de dinero, que puedan alcanzar incluso los 35.000 euros, supuestamente para cubrir costes médicos como prótesis o intervenciones quirúrgicas.
Desde el propio hospital han desmentido de forma tajante estas prácticas, recordando que nunca solicitan pagos ni datos personales a través de llamadas telefónicas. Asimismo, han subrayado que, ante cualquier situación real, el procedimiento siempre para por la atención directa en el centro o el contacto oficial con los familiares.
¿Qué hacer si recibes una llamada de este tipo?
Las autoridades recomiendan mantener la calma ante este tipo de comunicaciones, no facilitar información personal ni bancaria y colgar inmediatamente. También aconsejan verificar la situación contactando directamente con el familiar o con el hospital por canales oficiales.
Además, se insta a las posibles víctimas a denunciar los hechos ante la Policía, ya que este tipo de estafas se aprovechan especialmente del impacto emocional y la urgencia para manipular a las personas, en muchos casos de edad avanzada.
Más Noticias
- Dos meses sin noticias de Airam, el joven de 20 años desaparecido en La Palma
- El juez deja en libertad al hombre en silla de ruedas acusado de matar con arma blanca al ladrón que intentó robarle
- Varios días sin alimentarse, la principal hipótesis del ataque de un tiburón al médico alicantino que sufrió la amputación de su pierna
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad