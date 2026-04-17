La peligrosa estafa que suplanta al hospital Gregorio Marañón: llaman por un "accidente" y piden dinero urgente

Las autoridades sanitarias madrileñas han lanzado una alerta ante la detección de varias llamadas fraudulentas en la que los estafadores utilizan el nombre del Hospital Gregorio Marañón para engañar a la ciudadanía. Según han informado, los delincuentes contactan con las víctimas desde números ocultos y aseguran que un familiar cercano, generalmente un hijo, ha sufrido un accidente grave.

Durante la llamada, los estafadores apelan a la urgencia de la situación y solicitan importantes cantidades de dinero, que puedan alcanzar incluso los 35.000 euros, supuestamente para cubrir costes médicos como prótesis o intervenciones quirúrgicas.

Desde el propio hospital han desmentido de forma tajante estas prácticas, recordando que nunca solicitan pagos ni datos personales a través de llamadas telefónicas. Asimismo, han subrayado que, ante cualquier situación real, el procedimiento siempre para por la atención directa en el centro o el contacto oficial con los familiares.

¿Qué hacer si recibes una llamada de este tipo?

Las autoridades recomiendan mantener la calma ante este tipo de comunicaciones, no facilitar información personal ni bancaria y colgar inmediatamente. También aconsejan verificar la situación contactando directamente con el familiar o con el hospital por canales oficiales.

Además, se insta a las posibles víctimas a denunciar los hechos ante la Policía, ya que este tipo de estafas se aprovechan especialmente del impacto emocional y la urgencia para manipular a las personas, en muchos casos de edad avanzada.

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