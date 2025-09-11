Mar Flores vuelve a unirse al equipo de Y ahora Sonsoles como colaboradora

Mar Flores, modelo e icono mediático de los 90 ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles tras la publicación de sus primeras memorias, dispuesta a hablar de su vida sin tapujos.

Sonsoles Ónega le ha dado una calurosa bienvenida a Mar al plató que durante la primera temporada del programa fue su casa. Fue en 2022 cuando Mar Flores nos dio grandes momentos como colaboradora de Y ahora Sonsoles.

Justo en su etapa más sincera, Mar Flores regresa y anuncia su comienzo como nueva colaboradora de la cuarta temporada. ¡Bienvenida de nuevo, Mar!