Mar Flores vuelve a unirse al equipo de Y ahora Sonsoles como colaboradora

La modelo, que fue colaboradora de Y ahora Sonsoles durante la primera temporada, vuelve a casa en la cuarta temporada. ¡No te pierdas la bienvenida que le ha dado Sonsoles Ónega!

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mar Flores, modelo e icono mediático de los 90 ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles tras la publicación de sus primeras memorias, dispuesta a hablar de su vida sin tapujos.

Sonsoles Ónega le ha dado una calurosa bienvenida a Mar al plató que durante la primera temporada del programa fue su casa. Fue en 2022 cuando Mar Flores nos dio grandes momentos como colaboradora de Y ahora Sonsoles.

Justo en su etapa más sincera, Mar Flores regresa y anuncia su comienzo como nueva colaboradora de la cuarta temporada. ¡Bienvenida de nuevo, Mar!

Las duras palabras de Mar Flores sobre Alessandro Lequio: "A lo mejor tiene que pasar por terapia"

Más de tres décadas después de protagonizar las portadas más polémicas del momento, Mar Floras decide contar su verdad en sus memorias. En plató, le dedica unas palabras al conde Lequio, que le hizo vivir momentos muy difíciles, como la filtración de la portada que le cambió la vida.

Estreno el 19 de septiembre

"Busco voces que toquen el corazón": así llega Sebastián Yatra como coach a La Voz 2025

Sebastián Yatra llega a la nueva edición de La Voz cargado de ilusión y con un objetivo claro: descubrir talentos auténticos capaces de emocionar y acompañarlos en el inicio de una etapa mágica.

El motivo por el que Mar Flores rompió con Fernández-Tapias: "Era de otra época y manejaban a las personas de otra manera"

Las lágrimas de Mar Flores al recordar a su madre: "Estaba muy orgullosa de mí, pero sufrió al ver por lo que pasaba"

Mar Flores responde a las críticas: "También he estado con personas que no tenían dinero, mi amor no tiene precio"

