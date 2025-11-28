Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Aitana, la niña de 10 años harta de que la miren porque le falta una pierna: "No lo entiendo, soy igual que los demás"

Muchas veces se ha sentido juzgada y apartada por algo que para ella es su realidad. A los 6 años le amputaron una pierna y hoy reivindica que no por ello es diferente.

Aitana

Publicidad

Aitana tiene 10 años y, aunque ella se siente una niña normal como cualquier otra, siente que todos la miran porque le falta una pierna. "Sé que es un poco raro ver a alguien en silla de ruedas o qu ele falta una pierna, pero yo creo que tampoco es para tanto", asegura.

A los seis años sufrió una sepsis meningocócica que derivó en meningitis bacteriana y sepsis, lo que provocó que le amputaran la pierna izquierda. Todo ocurrió de un momento a otro, de hecho, al principio pensaban que era una gripe, hasta que comenzó a dolerle la pierna y le salieron manchas por todo el cuerpo.

"Fue muy difícil de llevar, sobre todo con mucho miedo al futuro", señala su madre, "la sociedad no está capacitada para ver niños como mi hija".

Aitana hace una vida completamente normal y nada se le pone por delante: "Soy igual que los demás". Sin embargo, en el colegio ha tenido que enfrentarse a muchas críticas y comentarios de odio. "Me llamaban pierna patata", confiesa.

Pese a todo, Aitana es muy positiva y tiene claro que nada le quitará la sonrisa. A su corta edad se ha convertido en un ejemplo para toda su familia. ¡No te pierdas su historia de superación en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Aitana

Aitana, la niña de 10 años harta de que la miren porque le falta una pierna: "No lo entiendo, soy igual que los demás"

Hablamos con el padre de Andrea

Hablamos con el padre de la exnovia de Ábalos que le acompañó a prisión: "José está más solo que la una"

Isabel Pantoja

Isabel Pantoja demanda por 5 millones a la prensa: "Que se haga justicia"

Susanna Griso
ATRESPLAYER DAY

Susanna Griso cambia el plató de Espejo Público por Gran Canaria por varios motivos: "El periodismo en el que yo creo está en riesgo"

Sonia y Selena
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Sonia Madoc nos cuenta los motivos de la reciente ruptura de Sonia y Selena

Josep Borrell
'Una ventana al mundo'

Josep Borrell, sobre los ataques de EEUU a presuntos narcotraficantes en el Caribe: "Lo serán o no lo serán, pero están muertos"

Josep Borrell ha analizado en Espejo Público el creciente movimiento militar de Estados Unidos en el Caribe y su impacto directo en Venezuela, España y Europa.

Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión
Con Arturo Valls

Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión

Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los próximos invitados que pongan a prueba su lógica en el concurso.

“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel

“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer

Funcionario de prisiones

Ábalos y Koldo: un funcionario de prisiones explica cómo serán sus primeros días en Soto del Real y la realidad del módulo 13

Publicidad