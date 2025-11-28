En plató
Aitana, la niña de 10 años harta de que la miren porque le falta una pierna: "No lo entiendo, soy igual que los demás"
Muchas veces se ha sentido juzgada y apartada por algo que para ella es su realidad. A los 6 años le amputaron una pierna y hoy reivindica que no por ello es diferente.
Publicidad
Aitana tiene 10 años y, aunque ella se siente una niña normal como cualquier otra, siente que todos la miran porque le falta una pierna. "Sé que es un poco raro ver a alguien en silla de ruedas o qu ele falta una pierna, pero yo creo que tampoco es para tanto", asegura.
A los seis años sufrió una sepsis meningocócica que derivó en meningitis bacteriana y sepsis, lo que provocó que le amputaran la pierna izquierda. Todo ocurrió de un momento a otro, de hecho, al principio pensaban que era una gripe, hasta que comenzó a dolerle la pierna y le salieron manchas por todo el cuerpo.
"Fue muy difícil de llevar, sobre todo con mucho miedo al futuro", señala su madre, "la sociedad no está capacitada para ver niños como mi hija".
Aitana hace una vida completamente normal y nada se le pone por delante: "Soy igual que los demás". Sin embargo, en el colegio ha tenido que enfrentarse a muchas críticas y comentarios de odio. "Me llamaban pierna patata", confiesa.
Más Noticias
- Hablamos con el padre de la exnovia de Ábalos que le acompañó a prisión: "José está más solo que la una"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Sonia Madoc nos cuenta los motivos de la reciente ruptura de Sonia y Selena
- Críticas entre los fans de Mónica Naranjo por su actitud durante el último concierto: "Nadie le pone más de un suficiente"
Pese a todo, Aitana es muy positiva y tiene claro que nada le quitará la sonrisa. A su corta edad se ha convertido en un ejemplo para toda su familia. ¡No te pierdas su historia de superación en el vídeo de arriba!
Publicidad