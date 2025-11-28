Aitana, la niña de 10 años harta de que la miren porque le falta una pierna: "No lo entiendo, soy igual que los demás"

Aitana tiene 10 años y, aunque ella se siente una niña normal como cualquier otra, siente que todos la miran porque le falta una pierna. "Sé que es un poco raro ver a alguien en silla de ruedas o qu ele falta una pierna, pero yo creo que tampoco es para tanto", asegura.

A los seis años sufrió una sepsis meningocócica que derivó en meningitis bacteriana y sepsis, lo que provocó que le amputaran la pierna izquierda. Todo ocurrió de un momento a otro, de hecho, al principio pensaban que era una gripe, hasta que comenzó a dolerle la pierna y le salieron manchas por todo el cuerpo.

"Fue muy difícil de llevar, sobre todo con mucho miedo al futuro", señala su madre, "la sociedad no está capacitada para ver niños como mi hija".

Aitana hace una vida completamente normal y nada se le pone por delante: "Soy igual que los demás". Sin embargo, en el colegio ha tenido que enfrentarse a muchas críticas y comentarios de odio. "Me llamaban pierna patata", confiesa.

Pese a todo, Aitana es muy positiva y tiene claro que nada le quitará la sonrisa. A su corta edad se ha convertido en un ejemplo para toda su familia. ¡No te pierdas su historia de superación en el vídeo de arriba!