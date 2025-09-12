Mar Flores, sobre Ana Obregón: "Está muy bien defender al padre de tu hijo, pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada"

Mar Flores se abre en canal publicando sus memorias bajo el título de Mar en calma. Tras más de tres décadas de silencio, aclara algunos de los episodios de su vida que marcaron toda una época.

Una de las grandes polémicas que protagonizó Mar Flores fue la de la portada con Lequio. Aquellas fotos se publicaron dos años después de que su relación se acabara y contra la voluntad de la modelo, que terminó en la UVI a raíz del escándalo.

La portada vio la luz y muchas personas, como Ana Obregón, criticaron a la modelo por su actitud con los hombres. "Si juegas a algo, atente a las consecuencias", declaró Ana Obregón entonces.

Mar se ha pronunciado al respecto, respondiendo a las críticas de Ana Obregón. "Querría apoyar a Lequio", señala, "está muy bien defender al padre de tu hijo, pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada".

Años más tarde, Mar Flores se defiende y alza la voz ante todas las personas que la juzgaron: "No entiendo que una mujer inteligente ataque a otra". ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!