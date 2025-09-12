Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Mar Flores, sobre Ana Obregón: "Está muy bien defender al padre de tu hijo, pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada"

La modelo rompe su silencio acerca de las grandes polémicas de su vida. Una de ellas: las fotos con Lequio que le cambiaron la vida y por las que muchas personas, entre ellas Ana Obregón, la criticaron.

Mar Flores

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Actualizado:
Publicado:

Mar Flores se abre en canal publicando sus memorias bajo el título de Mar en calma. Tras más de tres décadas de silencio, aclara algunos de los episodios de su vida que marcaron toda una época.

Una de las grandes polémicas que protagonizó Mar Flores fue la de la portada con Lequio. Aquellas fotos se publicaron dos años después de que su relación se acabara y contra la voluntad de la modelo, que terminó en la UVI a raíz del escándalo.

Mar Flores

La portada vio la luz y muchas personas, como Ana Obregón, criticaron a la modelo por su actitud con los hombres. "Si juegas a algo, atente a las consecuencias", declaró Ana Obregón entonces.

Mar se ha pronunciado al respecto, respondiendo a las críticas de Ana Obregón. "Querría apoyar a Lequio", señala, "está muy bien defender al padre de tu hijo, pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada".

Años más tarde, Mar Flores se defiende y alza la voz ante todas las personas que la juzgaron: "No entiendo que una mujer inteligente ataque a otra". ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Esther Muñoz (PP).

Ester Muñoz: "El primero que no se cree a Tezanos es Pedro Sánchez que dice que si convoca elecciones gana la derecha"

Mar Flores

Mar Flores, sobre Ana Obregón: "Está muy bien defender al padre de tu hijo, pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada"

Nicolás Redondo en Espejo Público.

Nicolás Redondo arremete contra Tezanos: "Es un personaje siniestro que ha vivido a la sombra de los que asesinó políticamente"

Margarita Robles ok
DEFENSA

Margarita Robles desacredita a Netanyahu tras sus acusaciones a España: "No es quién para dar lecciones con las atrocidades que comete en Gaza"

Coaches de La Voz
¿Quién es más probable qué...?

Los coaches revelan cómo será la competición en La Voz 2025: "Soy el que más rápido superbloquea"

Yurena detalla su experiencia paranormal a Trancas y Barrancas: “Pasé toda la noche tensa”
Escalofriante

Yurena detalla su experiencia paranormal a Trancas y Barrancas: “Pasé toda la noche tensa”

La cantante ha revelado curiosidades y anécdotas de su vida en el ‘Test de Personalidad’.

¡Increíble! Los medallistas Nacionales de Mallakhamb llegan a El Hormiguero
Ciencia

¡Increíble! Los medallistas nacionales de Mallakhamb llegan a El Hormiguero

Marron ha traído al plató del programa una de las modalidades de danza más famosas de la India.

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero

Yurena se rompe al hablar de su madre y la pesadilla que vivieron: "Sufríamos un linchamiento"

Yurena se rompe al hablar de su madre y la pesadilla que vivieron: "Sufríamos un linchamiento"

"Intenté quitarme la vida dos veces": Yurena cuenta todo lo que ha sufrido durante su carrera y lanza un importante mensaje

"Intenté quitarme la vida dos veces": Yurena cuenta todo lo que ha sufrido durante su carrera y lanza un importante mensaje

Publicidad