Esta noche, Vanesa Martín revoluciona las Batallas de La Voz como quinta coach

Esta noche comienzan las Batallas de La Voz. Regresan los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, duelos entre dos voces de un mismo equipo en los que solo uno conseguirá continuar junto a su coach.

“Hoy empieza realmente la competición”, asegura Melendi antes de enfrentarse a una de las fases más complicadas del programa. Los coaches tendrán que tomar decisiones difíciles y despedirse de algunas de las voces que ellos mismos eligieron durante las Audiciones a ciegas.

Pero esta temporada las reglas del juego cambian. Por primera vez en la historia de La Voz llega la figura del quinto coach, una novedad que puede cambiar por completo el destino de los talents.

Vanesa Martín será la encargada de asumir este papel y tendrá la oportunidad de rescatar a un talent perdedor de cada uno de los cuatro equipos, ofreciéndole una segunda oportunidad para continuar en la competición.

Con los talents preparados para enfrentarse a sus primeras Batallas, la emoción, los nervios y las decisiones más difíciles están asegurados. ¡La competición no ha hecho más que empezar!

La tarjeta roja y los robos: las otras grandes novedades de las Batallas

Las sorpresas no terminan con la llegada de Vanesa Martín. Esta temporada, los coaches tendrán una tarjeta roja con la que podrán enviar directamente a uno de sus talents a los Directos, sin necesidad de seguir compitiendo en las siguientes fases.

Una decisión muy importante, ya que cada coach solo podrá entregar una tarjeta roja a uno de los artistas de su equipo, asegurándole así una plaza en los Directos de La Voz.

Además, regresan los robos a las Batallas. Cada coach tendrá la oportunidad de robar a un talent de otro equipo que haya perdido su enfrentamiento, ofreciéndole una nueva oportunidad para continuar en el programa.

¡Nuevas reglas que prometen cambiarlo todo en las Batallas de La Voz! Esta noche a las 22:00 horas en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.