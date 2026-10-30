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ENTRE TIERRAS
Claudia anima a María a rehacer su vida veinte años después en Entre tierras
Veinte años después de la muerte de Manuel, María sigue sin olvidar a su gran amor. Claudia intenta ayudarla recordándole cómo han cambiado las vidas de ambas.
El estreno de la segunda temporada de Entre tierras descubre qué ha ocurrido con sus protagonistas durante las últimas dos décadas. María continúa marcada por la pérdida de Manuel y comparte con Claudia un sueño que ha vuelto a despertar sus recuerdos.
Su amiga aprovecha la conversación para hablarle de su propia experiencia con Gabi. Aunque ya no están juntos, ambos han seguido adelante con sus vidas y él vive en Cuenca con tres hijos. Claudia intenta convencer a María de que recordar el pasado no significa renunciar a nuevas ilusiones.