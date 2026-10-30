Con Trancas y Barrancas
"¡Pensaba que había ganado!": Melody y Pablo Motos juegan al precio justo en El Hormiguero
Las hormigas han enfrentado a la invitada y al presentador a uno de sus juegos más míticos.
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Melody ha regresado a El Hormiguero para protagonizar una noche llena de música, recuerdos y buen humor. La cantante ha echado la vista atrás para repasar su evolución artística y ha compartido algunas de las experiencias que más le han marcado.
Tras la entrevista, Trancas y Barancas han aprovechado que contaban con la visita de una artista con tanto sentido del humor para enfrentarle a Pablo Motos en uno de sus juegos más míticos: el precio justo.
En él, Melody y el presentador se han visto las caras tratando de adivinar cuánto cuestan los artículos de bazar más bizarros que han traído las hormigas. ¿Quién habrá ganado? ¡Descúbrelo en el vídeo!
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