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"¡Pensaba que había ganado!": Melody y Pablo Motos juegan al precio justo en El Hormiguero

Las hormigas han enfrentado a la invitada y al presentador a uno de sus juegos más míticos.

"¡Pensaba que había ganado!": Melody y Pablo Motos juegan al precio justo en El Hormiguero

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Melody ha regresado a El Hormiguero para protagonizar una noche llena de música, recuerdos y buen humor. La cantante ha echado la vista atrás para repasar su evolución artística y ha compartido algunas de las experiencias que más le han marcado.

Tras la entrevista, Trancas y Barancas han aprovechado que contaban con la visita de una artista con tanto sentido del humor para enfrentarle a Pablo Motos en uno de sus juegos más míticos: el precio justo.

En él, Melody y el presentador se han visto las caras tratando de adivinar cuánto cuestan los artículos de bazar más bizarros que han traído las hormigas. ¿Quién habrá ganado? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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