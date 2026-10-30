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RED FERROVIARIA EN ESPAÑA

¿Cuánto invierte España en red ferroviaria? "La inversión se ha desplomado"

España gasta 45,5 millones de euros en mantenimiento frente a los 80 millones de media de la Unión Europea. Lo analizamos en 'La Pizarra de Gonzalo'.

Red ferroviaria

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Manuel Pinardo
Publicado:

Tras el accidente ferroviario en Urda y, tras conocer que el sistema utilizado en la línea de Andalucía es el único sistema que no ha renovado el sistema LZB en España, se ha sacado a la luz ahora que la Unión Europea entregó al país dinero de los fondos 'Next Generation' y el Gobierno alegó que ya estaba cambiado cuando todavía no se había puesto en marcha. Estaba previsto para febrero de este año.

Por ello, nuestro periodista Gonzalo, nos trae en 'La Pizarra de Gonzalo', hablamos bajo una pregunta: ¿Cuánto invierte España en red ferroviaria?

Se conoce que la Unión Europea ha dado fondos 'Next Generation' para renovar el sistema ferroviario, pero la realidad es que la inversión ha caído en picado y, "si nos comparamos con otros países, es lamentable", ha explicado Susanna Griso.

España gasta 50% menos que la media Europea

Gonzalo lo explica: "Por cada 1.000 km de vía, incluyendo trenes convencionales y alta velocidad, España gasta 45,5 millones de euros y la UE 80,casi el doble.

"Centrándonos exclusivamente en la velocidad, de cada 100 euros que España invierte, 84 se destinan a nuevas infraestructuras y apenas 16 al mantenimiento y renovación de las vías existentes. En Francia, destinan 34 euros de cada 100 a mantener y renovar su red de alta velocidad, mas del doble que España", explica

Por último recuerda un dato sobre España, mencionando que el país recibió 160.000 millones de euros para modernizar el país, y el propio ministerio de transportes, adjudicó 94 millones para modernizar la seguridad de la línea concreta entre Madrid y Sevilla.

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