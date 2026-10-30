Las lágrimas de Melody en El Hormiguero: la tragedia de Urda le impide actuar como tenía previsto

La visita de Melody a El Hormiguero ha comenzado con un momento especialmente emotivo. Antes de hablar de su presente profesional, la artista ha querido dedicar unas palabras a las familias afectadas por el accidente de trenes de Urda.

Visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas, la cantante ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas y ha enviado un mensaje de ánimo a todos los afectados. Además, ha confesado que tenía preparada una actuación para sorprender al público, pero que no se encontraba con fuerzas para ofrecer el espectáculo que había previsto.