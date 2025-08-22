Antena 3 LogoAntena3
Destapamos el negocio paralelo de la venta de citas para el paro

La burocracia suele ser algo tedioso y si encima es imposible conseguir una cita para el trámite que se quiere hacer... La cosa empeora. Por eso, hay quiénes ya hacen negocio agilizando ciertos trámites por un precio muy económico. Hemos hecho una investigación al respecto y destapado toda una mafia detrás de las citas del SEPE.

Marta Requejo
Publicado:

Conseguir cita para el SEPE se está convirtiendo en misión imposible en muchas localidades de España como Madrid y Barcelona. Los que quieren tramitar su prestación por desempleo están desesperados por conseguir una cita en estas oficinas lo que ha hecho que recurran a negocios paralelos que te resuelven el problema por un precio muy económico.

Tras una investigación del equipo de este programa, hemos destapado toda una mafia detrás de las citas del paro y es que, hay quiénes venden estas citas haciendo negocio. Hemos salido a la calle para preguntar a aquellos que han recurrido a esta solución y aseguran que el negocio está en los locutorios en los cuales por solo 5 euros te hacen este trámite en menos de dos segundos.

Hay más y es que, hemos ido hasta estos locales ha comprobar qué de cierto hay en este negocio y sí, ahora puedes delegar los trámites burocráticos al dueño de un locutorio por simplemente cinco euros.

Una solución que muchas personas ya están contratando pues el trámite que a ellos les lleva días o incluso nunca llegan a tramitar, se lo solucionan en una misma mañana y por una cantidad de dinero irrisoria.

