Fallecido un migrante en un asentamiento en Ceuta por un infarto: "Llevaba dos o tres días sin comer"

Ceuta sigue en el punto de mira casi dos meses después del salto masivo de inmigrantes. Más de 80.000 personas cruzaron la frontera de manera ilegal entre Marruecos y España y miles de ellos aún siguen en la ciudad sin un rumbo al que ir.

Durante la tarde del 25 de septiembre, un hombre migrante ha fallecido en el asentamiento de El Trampolín. Mientras se duchaba, sufrió un infarto fulminante ante el que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada.

El hombre, de origen argelino y de 57 años, llevaba, según informa nuestro compañero José Domingo Bueno, tres o cuatro días sin comer. Algo que puede haber afectado gravemente a su salud.

Fueron sus compañeros los que avisaron a las autoridades del incidente. Los servicios de emergencia estuvieron 25 intentando reanimarle, pero no lograron salvarle la vida.