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Hablamos con el entorno del sobrino que encontró muerto a Josep Juanpere: "Estaba en completo shock"

La muerte de Josep Juanpere sigue generando incógnitas en su familia. Tras la detención de su pareja nueve meses después del fallecimiento, todos los ojos están puestos en ella. En Y ahora Sonsoles hablamos con el entorno del testigo clave de la escena.

Josep Juanpere

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Nueve meses después de la muerte de Josep Juanpere, el caso da un giro inesperado. El arquitecto catalán apareció muerto el pasado 26 de diciembre en su vivienda de Baqueira y, aunque inicialmente se contempló la posibilidad de que se trate de un fallecimiento por causas naturales, ahora la detención de su pareja hace saltar las alarmas.

Badía

Desde el principio, algunos elementos llaman la atención de los investigadores. Su pareja asegura entonces que Juanpere "se había envenenado", mientras que el médico que acude al domicilio decide no certificar la muerte como natural.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con el entorno de un testigo clave del caso: el sobrino de Juanpere que se lo encontró muerto el 26 de diciembre en su casa de Baqueira. Al ver que no contestaba a las llamadas durante dos días, decidió presentarse en su domicilio.

El sobrino, que acaba de salir del coma en el que se le había inducido, se encontraba en completo shock durante aquel momento. "Se encuentra devastado por lo que ve", asegura nuestra compañera Flavia Bertolini, que ha podido hablar con el entorno.

Hasta día de hoy, el sobrino de Juanpere ha necesitado ayuda psicológica por lo ocurrido y la detención ha reabierto heridas en la familia. Ahora, la detenida ha quedado en libertad tras pagar una fianza de 80.000 euros. ¿Qué le ocurrió a Juanpere?

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