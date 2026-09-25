Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ÚLTIMA HORA

El alegato del primo de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada: "No falta vivienda, falta voluntad política"

El desahucio de Maricarmen ha revolucionado el país. A sus 87 años, se encuentra sin un lugar al que ir y su primo Vicente sostiene que esto es "un problema estructural".

Vicente

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Maricarmen, una mujer de 87 años, ha sido desahuciada del piso en el que llevaba viviendo 70 años. Después de que una empresa inmobiliaria comprara el edificio y pidiera 1.650 euros frente a los 500 euros que pagaba con su contrato de renta antigua, Maricarmen se vio obligada a marcharse.

Las negociaciones del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la oferta de algunas personas de pagar su alquiler o la concentración de miles de personas frente a su casa no han sido suficientes para frenar el desahucio.

Aunque Maricarmen no sabe bien cuál será su futuro, parece que en una primera instancia se irá a vivir con su primo Vicente, que vive en un piso de Segovia. Allí podría ya estar temporalmente, ya que es un piso de apenas 58 metros y tendría que empadronarse en otra comunidad autónoma.

Maricarmen

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Vicente, que asegura que su prima está muy desgastada tanto física como psicológicamente. "Son siete años de lucha", afirma, "está exhausta, cansada, agotada".

Vicente ha denunciado la situación de la vivienda en nuestro país como un problema estructural y como algo que, "aunque es legal, no es justo". "Ningún partido se ha preocupado por solventar esta situación", señala el primo de Maricarmen, "no es solo el de mi prima, es el de muchas personas".

Ante la falta de respuesta política, Vicente pone el foco de lucha en la ciudadanía: "No podemos dejarle esta sociedad a los jóvenes". Además, denuncia que el problema no es que no haya viviendas suficientes, sino que muchas de las que hay están en manos de fondos buitre como el que ha desahuciado a su prima Maricarmen. "No falta vivienda, falta voluntad política", sentencia Vicente.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Fallece un inmigrante en Ceuta

Fallecido un migrante en un asentamiento en Ceuta por un infarto: "Llevaba dos o tres días sin comer"

Antonia

Antonia teme que la desahucien en cualquier momento: "El fondo buitre lo compró y nos quieren echar"

La Voz, en directo: sigue el minuto a minuto de la segunda noche de Audiciones a ciegas

La Voz, en directo: sigue el minuto a minuto de la segunda noche de Audiciones a ciegas

Vicente
ÚLTIMA HORA

El alegato del primo de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada: "No falta vivienda, falta voluntad política"

BRONCA AFRA
BRONCA EN PLATÓ

Rifirrafe entre Afra Blanco e Isabel Rábago: "El energúmeno es el de Vox, ¿me estás vacilando, no?"

Choque entre Taleb y Samir
Crisis migratoria

Tensa bronca entre Taleb Alisalem y Samir Bennis por Marruecos: "Me parece una vergüenza defendiendo un régimen del que huyen los niños"

En el plató de 'Espejo Público' se ha vivido este viernes un intenso debate en entre el analista político marroquí, Samir Bennis y el saharaui Taleb Alisalem por la posición de Marruecos ante la situación que vive Ceuta desde hace casi dos meses.

“Quiero mi ola”: Silvia se lo juega todo para conseguir la ovación del público
Mejores momentos | 25 de septiembre

“Quiero mi ola”: Silvia se lo juega todo para conseguir la ovación del público

Silvia ha hecho suya la expresión de “el que la sigue la consigue” para ganarse una ovación del público en toda regla.

El homenaje de La ruleta de la suerte a La bola negra

El homenaje de La ruleta de la suerte a La bola negra

Javi renuncia al dinero en su marcador a cambio del Supercomodín y este premio

Javi renuncia al dinero en su marcador a cambio del Supercomodín y este premio

El “Aquaman español” llega a La ruleta: “Me han parado para pedirme fotos”

El “Aquaman español” llega a La ruleta: “Me han parado para pedirme fotos”

Publicidad