El alegato del primo de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada: "No falta vivienda, falta voluntad política"

Maricarmen, una mujer de 87 años, ha sido desahuciada del piso en el que llevaba viviendo 70 años. Después de que una empresa inmobiliaria comprara el edificio y pidiera 1.650 euros frente a los 500 euros que pagaba con su contrato de renta antigua, Maricarmen se vio obligada a marcharse.

Las negociaciones del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la oferta de algunas personas de pagar su alquiler o la concentración de miles de personas frente a su casa no han sido suficientes para frenar el desahucio.

Aunque Maricarmen no sabe bien cuál será su futuro, parece que en una primera instancia se irá a vivir con su primo Vicente, que vive en un piso de Segovia. Allí podría ya estar temporalmente, ya que es un piso de apenas 58 metros y tendría que empadronarse en otra comunidad autónoma.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Vicente, que asegura que su prima está muy desgastada tanto física como psicológicamente. "Son siete años de lucha", afirma, "está exhausta, cansada, agotada".

Vicente ha denunciado la situación de la vivienda en nuestro país como un problema estructural y como algo que, "aunque es legal, no es justo". "Ningún partido se ha preocupado por solventar esta situación", señala el primo de Maricarmen, "no es solo el de mi prima, es el de muchas personas".

Ante la falta de respuesta política, Vicente pone el foco de lucha en la ciudadanía: "No podemos dejarle esta sociedad a los jóvenes". Además, denuncia que el problema no es que no haya viviendas suficientes, sino que muchas de las que hay están en manos de fondos buitre como el que ha desahuciado a su prima Maricarmen. "No falta vivienda, falta voluntad política", sentencia Vicente.