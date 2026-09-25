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Antonia teme que la desahucien en cualquier momento: "El fondo buitre lo compró y nos quieren echar"

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, ha puesto el problema de la vivienda de actualidad. Sin embargo, ella no es la única. Antonio y su hija Vanessa llevan años enfrentándose a órdenes de desahucio.

Antonia

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Maricarmen, una mujer de 87 años, ha sido desahuciada en Madrid, de la casa en la que llevaba viviendo más de siete décadas. Su caso se ha convertido en el rostro del problema de la vivienda en nuestro país, pero como ella existen muchas personas.

Al día, 45 personas son desahuciadas de media en nuestro país. Una de ellas es Antonia, que vive junto a sus hijos en una casa de la que están a la espera de ser desahuciadas.

En un principio, Antonia tenía un alquiler social, hasta que un fondo buitre compró el edificio. "Nos quieren echar, no nos dan alternativa", asegura Antonia, que teme que en cualquier momento tengan que abandonar el piso.

El caso de Maricarmen ha revolucionado el país, pero no es la única cuya vivienda corre peligro. ¿Logrará Antonia conservar su casa?

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