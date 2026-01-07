Entretenimiento y dinero, los dos ingredientes asegurados este sábado en La ruleta de la suerte noche

La Ruleta de la Suerte Noche regresa este sábado, a las 22:00 horas, a Antena 3. Presentado por Jorge Fernández y Laura Moure, contará con sus emocionantes pruebas, sus gajos y un gran premio de hasta 100.000 euros por el que participarán tres concursantes en la emisión estelar del concurso líder.

La segunda temporada de La Ruleta de la Suerte Noche mantiene la mecánica que la convirtió en un éxito, pero introduce tres nuevos gajos que aportan mayor emoción, estrategia y sorpresa al desarrollo del programa. Por primera vez en la versión de prime time, llegan los gajos Se lo doy y Me lo quedo, dos clásicos muy conocidos por los espectadores de la edición diaria. Estas incorporaciones prometen revolucionar la partida, ya que permiten que el dinero acumulado en el panel en juego se robe o pase de un marcador a otro. También se incorpora el nuevo gajo Quiebra-5000-Quiebra, inspirado en su versión matinal de 1.000 euros, que ofrece la posibilidad de ganar 5.000 euros o perderlo todo en un solo giro. Una apuesta arriesgada que aumentará la adrenalina y el espectáculo en cada programa.

La ruleta final es el momento más emocionante de la noche. Y es que los sobres tendrán un valor que va desde los 5.000 hasta los 20.000 euros. Además, si un concursante consigue llegar a la prueba final con los gajos de 25.000 euros distribuidos en los paneles anteriores podrá añadir hasta 100.000 euros a su premio.