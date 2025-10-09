Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 6

El insólito final de los bomberos de Mata-fuegos… ¡con Juanra Bonet a punto de recibir el pelotazo!

Ya con 54.000 euros asegurados por haber ganado este programa, Jaime ha sido el elegido por sus compañeros para luchar por el gran premio de 100.000 euros.

El insólito final de los bomberos de Mata-fuegos... ¡con Juanra Bonet a punto de recibir el pelotazo!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Los cinco bomberos de Mata-fuegos se han convertido en los ganadores de este programa de Juego de pelotas. El equipo llegó con tres jugadores a la quinta y última ronda y ninguno quedó eliminado, por lo que superaron a la familia de El calvario de los Quesada. Además, han asegurado un premio… ¡de 54.000 euros!

La victoria de los bomberos de Mata-fuegos depende… ¡de una batalla!: “Un saludo a Cervantes”

Jaime ha sido el elegido por sus compañeros para luchar por los 100.000 euros en la ronda final. Ha optado por la música como tema y se ha encontrado con seis compositores. ¿Pero quiénes escribieron más de 20 óperas? “Me suenan todos menos uno”, ha reconocido el bombero. Por eso, ha ido a por lo que creía seguro: Verdi, Rossini y Mozart han sido sus tres primeras apuestas. ¡Y seguía seco!

Ya sólo quedaban dos respuestas correctas y una que le llevaba a la piscina. Lo insólito ha ocurrido mientras esperaba a que cayera la siguiente bola gigante: ¡Juanra Bonet se ha puesto en la rampa cuando empezaba a caer! A punto de recibir el pelotazo, ha saltado para esquivarlo. Sin embargo, Jaime no se ha salvado. En cualquier caso, Mata-fuegos se ha llevado 54.000 eurazos. ¡Revive este impactante final en el vídeo!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

El insólito final de los bomberos de Mata-fuegos... ¡con Juanra Bonet a punto de recibir el pelotazo!

El insólito final de los bomberos de Mata-fuegos… ¡con Juanra Bonet a punto de recibir el pelotazo!

La victoria de los bomberos de Mata-fuegos depende… ¡de una batalla!: “Un saludo a Cervantes”

La victoria de los bomberos de Mata-fuegos depende… ¡de una batalla!: “Un saludo a Cervantes”

¡Haciendo un mortal! Un bombero protagoniza la caída más espectacular vista en Juego de pelotas

¡Haciendo un mortal! Un bombero protagoniza la caída más espectacular vista en Juego de pelotas

La sorprendente reacción de Anavi al ver el chapuzón de su hermano: “Merecido te lo tienes”
Mejores momentos | Programa 6

La sorprendente reacción de Anavi al ver el chapuzón de su hermano: “Merecido te lo tienes”

El conmovedor homenaje de El calvario de los Quesada al “sexto del equipo” gracias a un sombrero
Mejores momentos | Programa 6

El conmovedor homenaje de El calvario de los Quesada al “sexto del equipo” gracias a un sombrero

Ana Mena ciencia Hormiguero
¡Nos encanta!

El equipo de ciencia rinde homenaje a Ana Mena al interpretar 'Madrid city' con un nuevo instrumento

El colaborador no dejó de sorprender a la malagueña con la ‘cerdo flauta’, un instrumento formado por doce cerdos de plástico que emiten distintas notas musicales al ser aplastados.

¿Una bolsa de patatas puede salvarte la vida? El Monaguillo lo demuestra en una surrealista performance
En su sección

¿Una bolsa de patatas puede salvarte la vida? El Monaguillo lo demuestra en una surrealista performance

El colaborador de El Hormiguero ha querido sorprender a Ana Guerra en su sección con innovadores objetos japoneses.

Ana Mena

Ana Mena se enfrenta al reto de dibujar a ciegas a un fan del público de El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa de Ana Mena en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa de Ana Mena en El Hormiguero

¡Magnética! Ana Mena sorprende interpretando en directo su nuevo tema 'Lárgate'

¡Magnética! Ana Mena interpreta por primera vez en directo su nuevo tema 'Lárgate'

Publicidad