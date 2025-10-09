El insólito final de los bomberos de Mata-fuegos... ¡con Juanra Bonet a punto de recibir el pelotazo!

Los cinco bomberos de Mata-fuegos se han convertido en los ganadores de este programa de Juego de pelotas. El equipo llegó con tres jugadores a la quinta y última ronda y ninguno quedó eliminado, por lo que superaron a la familia de El calvario de los Quesada. Además, han asegurado un premio… ¡de 54.000 euros!

Jaime ha sido el elegido por sus compañeros para luchar por los 100.000 euros en la ronda final. Ha optado por la música como tema y se ha encontrado con seis compositores. ¿Pero quiénes escribieron más de 20 óperas? “Me suenan todos menos uno”, ha reconocido el bombero. Por eso, ha ido a por lo que creía seguro: Verdi, Rossini y Mozart han sido sus tres primeras apuestas. ¡Y seguía seco!

Ya sólo quedaban dos respuestas correctas y una que le llevaba a la piscina. Lo insólito ha ocurrido mientras esperaba a que cayera la siguiente bola gigante: ¡Juanra Bonet se ha puesto en la rampa cuando empezaba a caer! A punto de recibir el pelotazo, ha saltado para esquivarlo. Sin embargo, Jaime no se ha salvado. En cualquier caso, Mata-fuegos se ha llevado 54.000 eurazos. ¡Revive este impactante final en el vídeo!