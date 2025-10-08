¿Una bolsa de patatas puede salvarte la vida? El Monaguillo lo demuestra en una surrealista performance

El Monaguillo ha aprovechado la visita de Ana Mena a plató para demostrar que ambos tiene una conexión especial con Japón, aunque cada uno por diferentes motivos. Ella ha conquistado el país con su música y el colaborador busca inspiración para su sección allí.

El primer objeto que El Monaguillo ha querido presentarle a Ana Mena ha sido un 'soplaplatos de cuchara', algo que podría ahorrarnos esos incómodos minutos en los que parece que tarda una vida en enfriarse la comida para poder comerla.

Si te pican mucho los mosquitos, quizás pueda venirte bien la solución que ha propuesto El Monaguillo: una libélula artificial que promete acabar con todos. Pero, sin duda, lo más surrealista de su sección ha llegado al final: el colaborador se ha metido en una piscina para demostrar que podía flotar con una bolsa de patatas. ¡Disfruta de su sección completa en el vídeo de arriba!