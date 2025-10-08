Última hora
En prisión el sobrino de José Luis Martínez-Almeida por un presunto robo con violencia: "Han pesado los antecedentes"
Ignacio Rafael Blancas Martínez-Almeida, uno de los sobrinos del alcalde de Madrid, está en prisión preventiva como uno de los presuntos autores del atraco a una gasolinera de Madrid.
El sobrino de José Luis Martínez-Almeida, Ignacio Rafael Blancas Martínez-Almeida, habría participado en el atraco de una gasolinera de Madrid el pasado domingo sobre las 4 de la mañana.
El juez ha decretado el ingreso en prisión tras la petición de la Fiscalía y, desde ayer, el joven de 23 años está en la cárcel de Soto del Real. Actualmente y por el agravante de la violencia, está en prisión preventiva y sin fianza acusado de un robo con violencia.
El detenido habría ingresado en prisión tras acumular antecedentes penales por robo. "Han pesado mucho los antecedentes", advierte Carlos Quílez.
Ignacio es el hijo mediano de Ángela, una de las cinco hermanas del alcalde Madrid. Este es profesor de matemáticas y siempre se ha mantenido apartado de los focos, aunque ahora se coloca en el foco mediático.
