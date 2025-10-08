Antena 3 LogoAntena3
¿Lo conseguirá?

Ana Mena se enfrenta al reto de dibujar a ciegas a un fan del público de El Hormiguero

La cantante demostró su faceta más creativa en el programa, donde se atrevió a retratar a un espectador sin verle para luego adivinar quien del público ha dibujado. ¡Momentazo!

Dibujo

El Hormiguero
Ana Mena ha vuelto a dejar momentos inolvidables en su visita a El Hormiguero. Además de presentar su nuevo single ‘Lárgate’, la artista malagueña se ha atrevido con un original reto que ha puesto a prueba su faceta más artística: dibujar a ciegas a un fan del público.

Pablo Motos y las hormigas fueron guiando a la cantante mientras realizaba el retrato sin poder ver a la persona. Entre risas y comentarios, Ana Mena siguió las indicaciones con toda su concentración, confesando que siempre se le ha dado bien dibujar.

Una vez terminado el dibujo, llegó el momento más divertido: tenía que adivinar quién era la persona retratada entre el público. “Esta chica tiene el pelo rizado”, comentó la cantante entre risas, intentando identificar a su modelo a partir de las pistas.

¡Así ha sido este momentazo en El Hormiguero!

