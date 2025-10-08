¡Magnética! Ana Mena interpreta por primera vez en directo su nuevo tema 'Lárgate'

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de una de las artistas más queridas de nuestro país. Ana Mena ha vuelto al programa para presentarnos su nuevo single y hablarnos de sus próximos proyectos profesionales, que no son pocos.

Después de hacer un repaso por sus últimos trabajos, adelantarnos qué veremos en la nueva edición de La Voz Kids en la que se estrena como coach y de someterse a un divertido juego de Trancas y Barrancas, Ana Mena nos ha deleitado interpretando en directo su nuevo tema.

La malagueña nos ha atrapado desde el inicio de su canción 'Largate' y ha creado un clima único en plató. Una vez, ha demostrado que tiene una de las voces más especiales y magnéticas de nuestro país. ¡Disfruta de su actuación al completo en el vídeo de arriba!