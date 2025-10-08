Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

¡Magnética! Ana Mena interpreta por primera vez en directo su nuevo tema 'Lárgate'

Después de hablar de sus próximos proyectos profesionales junto a Pablo Motos, la cantante nos ha regalado un momento único en el programa.

canta directo

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de una de las artistas más queridas de nuestro país. Ana Mena ha vuelto al programa para presentarnos su nuevo single y hablarnos de sus próximos proyectos profesionales, que no son pocos.

Después de hacer un repaso por sus últimos trabajos, adelantarnos qué veremos en la nueva edición de La Voz Kids en la que se estrena como coach y de someterse a un divertido juego de Trancas y Barrancas, Ana Mena nos ha deleitado interpretando en directo su nuevo tema.

La malagueña nos ha atrapado desde el inicio de su canción 'Largate' y ha creado un clima único en plató. Una vez, ha demostrado que tiene una de las voces más especiales y magnéticas de nuestro país. ¡Disfruta de su actuación al completo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

canta directo

¡Magnética! Ana Mena interpreta por primera vez en directo su nuevo tema 'Lárgate'

canta en japones

"Me quedé flipando": Ana Mena sorprende en El Hormiguero cantando en japonés

"Hay algún bloqueo que me ha dolido": Ana Mena nos adelanta lo que veremos en la próxima edición de La Voz Kids

"Hay algún bloqueo que me ha dolido": Ana Mena nos adelanta lo que veremos en la próxima edición de La Voz Kids

"Veo este cartel por la carretera y me salto la salida": el 1%, muy pronto en Antena 3
Muy pronto en Antena 3

"Veo este cartel por la carretera y me salto la salida": vuelve El 1%, el programa que busca el sentido en lo irracional

Rosa saca provecho de un fallo tempranero de Manu en El Rosco... ¡y le manda a la Silla Azul!
El Rosco | 8 de octubre

Rosa saca provecho de un fallo tempranero de Manu en El Rosco... ¡y le manda a la Silla Azul!

La despedida de Manu que fascina a los invitados de Pasapalabra: “Nos salió poeta”
Mejores momentos | 8 de octubre

La despedida de Manu que fascina a los invitados de Pasapalabra: “Nos salió poeta”

El concursante ha vuelto a embelesar con sus versos, esta vez dedicados a Josema Yuste, Pastora Vega, Supremme de Luxe y Óscar Pereiro.

Las perlas que deja Manu con una canción popular en La Pista: “Le cabe todo”
Mejores momentos | 8 de octubre

Las perlas que deja Manu con una canción popular en La Pista: “Le cabe todo”

El concursante ha acabado haciendo un remix de varias canciones infantiles, desatando las risas en el plató.

Manu, más fuerte que nunca tras su último 24 en Pasapalabra: ¿se vio con el bote en la mano?

Manu, más fuerte que nunca tras su último 24 en Pasapalabra: ¿se vio con el bote en la mano?

Flor Aguilar

La exmujer de José Luis López Vázquez se defiende ante las acusaciones de impagos: "Estoy al corriente, ni un céntimo"

Almeida

En prisión el sobrino de José Luis Martínez-Almeida por un presunto robo con violencia: "Han pesado los antecedentes"

Publicidad