El equipo de ciencia rinde homenaje a Ana Mena al interpretar 'Madrid city' con un nuevo instrumento

La visita de Ana Mena a El Hormiguero ha terminado por todo lo alto con una nueva locura del equipo de ciencia de Marron. En esta ocasión, el colaborador ha presentado un invento tan curioso como divertido: la ‘cerdo flauta’, un instrumento formado por doce cerdos de plástico que emiten distintas notas musicales al ser aplastados.

Con este peculiar invento, Marron y su equipo han puesto la guinda al programa interpretando una versión muy especial de ‘Madrid City’, uno de los mayores éxitos de Ana Mena, en homenaje a la artista malagueña.

Entre risas, sorpresa y buen humor, la cantante disfrutó del momento y no pudo contener la risa ante la creatividad del experimento. Una vez más, la ciencia de Marron consiguió combinar diversión, música y asombro en un cierre de programa inolvidable.

Hemos construido un formado por doce cerdos de juguete, de los que suenan al ser presionados gracias a un pequeño silbato interno que vibra al paso del aire. Cada cerdo corresponde a una de las doce notas de la escala cromática, de DO a SI, y está accionado por un actuador neumático independiente que lo comprime gracias al suministro de aire comprimido de un compresor para producir su característico sonido.

Frente a la boca de cada cerdo se instala un tubo de metacrilato cuya longitud está calculada para resonar en la frecuencia de la nota correspondiente, actuando como resonador acústico que afina y amplifica el timbre natural del cerdo. El sistema está controlado por un microcontrolador, que recibe y procesa datos MIDI. A partir de una canción o secuencia MIDI, el microcontrolador traduce cada nota en una orden de activación para los actuadores neumáticos, coordinando así la ejecución del órgano con precisión temporal y expresiva.

El resultado es un instrumento híbrido, donde la mecánica, la neumática y la electrónica se combinan para transformar datos digitales en sonido físico. Un órgano poco convencional que interpreta música a través del aire y de los chillidos afinados de doce cerdos de goma.