Mejores momentos | Programa 6
La victoria de los bomberos de Mata-fuegos depende… ¡de una batalla!: “Un saludo a Cervantes”
Las esperanzas de El calvario de los Quesada para llegar a la ronda final pasaban por que al menos dos de los bomberos se dieran un chapuzón.
El duelo entre Mata-fuegos y El calvario de los Quesada ha llegado muy ajustado a la última ronda, tanto que todo depende de la última pregunta. ¡Máxima emoción en Juego de pelotas! El equipo formado por cinco bomberos ha llegado con tres supervivientes a ese instante decisivo y dejando momentazos como el espectacular chapuzón de Álvaro, una caída que ha sido más bien un salto con acrobacia mortal y que ha dejado a todos alucinados.
Mata-fuegos ya no podía elegir tema: sólo quedaba ‘batallas’ y han tenido que acertar tres consideradas entre la más grandes de la historia. Las esperanzas de El calvario de los Quesada empezaban a desvanecerse cuando han salido las seis opciones: “Tienen dos muy fáciles”. Efectivamente, a la familia no le valía la caída de un solo bombero a la piscina.
Iñaki, Javi y Jaime, pese a manifestar algunas dudas, han optado por las respuestas que parecían más evidentes: Termópilas, Waterloo y Lepanto. De hecho, se han acordado del manco más famoso de la historia: “Un saludo a Miguel de Cervantes”. ¡Descubre en el vídeo qué equipo es el ganador el programa!
