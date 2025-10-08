La exmujer de José Luis López Vázquez se defiende ante las acusaciones de impagos: "Estoy al corriente, ni un céntimo"

Flor Aguilar, la exmujer de la estrella de cine José Luis López Vázquez, podría estar en una situación económica complicada. Según el casero de su piso, esta lleva 10 años sin pagar el alquiler correctamente.

El casero de Flor Aguilar habría intentado desahuciarla hasta en tres ocasiones, pero según nos contaba, esta ha conseguido quedarse tras declararse en una situación de vulnerabilidad.

Pese a que el casero de Flor Aguilar dice tener pruebas de los impagos, la viuda de José Luis López Vázquez niega rotundamente su versión. Esta "jura" estar al día con los pagos y no deber "ni un céntimo".

Cuando se le pregunta por la ayuda que le prestan sus hijas económicamente, esta manda callar y guarda silencio. Su relación se habría roto tras el divorcio de Flor con el actor. ¿Está Flor Aguilar realmente al borde del desahucio? ¿Por qué no se pronuncia sobre sus hijas?