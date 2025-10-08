Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

La exmujer de José Luis López Vázquez se defiende ante las acusaciones de impagos: "Estoy al corriente, ni un céntimo"

El casero de Flor Aguilar la acusa de no pagar el alquiler desde hace 10 años, algo que ella niega rotundamente y que le hace enfadar.

Flor Aguilar

Publicidad

Flor Aguilar, la exmujer de la estrella de cine José Luis López Vázquez, podría estar en una situación económica complicada. Según el casero de su piso, esta lleva 10 años sin pagar el alquiler correctamente.

Flor Aguilar

El casero de Flor Aguilar habría intentado desahuciarla hasta en tres ocasiones, pero según nos contaba, esta ha conseguido quedarse tras declararse en una situación de vulnerabilidad.

Pese a que el casero de Flor Aguilar dice tener pruebas de los impagos, la viuda de José Luis López Vázquez niega rotundamente su versión. Esta "jura" estar al día con los pagos y no deber "ni un céntimo".

Cuando se le pregunta por la ayuda que le prestan sus hijas económicamente, esta manda callar y guarda silencio. Su relación se habría roto tras el divorcio de Flor con el actor. ¿Está Flor Aguilar realmente al borde del desahucio? ¿Por qué no se pronuncia sobre sus hijas?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Flor Aguilar

La exmujer de José Luis López Vázquez se defiende ante las acusaciones de impagos: "Estoy al corriente, ni un céntimo"

Almeida

En prisión el sobrino de José Luis Martínez-Almeida por un presunto robo con violencia: "Han pesado los antecedentes"

Boticaria García

Boticaria García explica por qué algunos medicamentos sientan mal: ¡cuidado con los excipientes!

Un hombre de 78 años mata a tiros a su yerno en plena calle: "Habrían reñido momentos antes"
Última hora

Un hombre de 78 años mata a tiros a su yerno en Lleida: "Habrían reñido momentos antes"

Linares
Exclusiva

La familia biológica del niño fallecido en Linares exige justicia: "Sentimos que nos lo robaron y nos lo devolvieron muerto"

MÁS allá de la línea roja
MÁS allá de la línea roja

"Si yo fuera cámara o periodista no entraría, puede que no salgas nunca": Las Casitas Rosas de Valencia, el filo de la navaja

La concejalía de urbanismo es clara, la mitad de las viviendas están okupadas o vacías. 'Un barrio conflictivo' podría ser un eufemismo a la hora de retratar lo que ocurre en el interior de estas calles. Las Casitas Rosas de Valencia están propuestas, por enésima vez, para un plan de demoliciones que otorgue algo de serenidad a vecinos y turistas.

Inquiokupas
Denuncia

Incapaces de pagar la residencia de su padre por culpa de unos inquiokupas: "Encima han subarrendado las habitaciones"

Desde hace tres años, la familia de Rosa lucha por echar a unos okupas de su casa. Estos les deben más de 26.000 euros, un dinero con el que pagan la residencia de su padre.

Gemma

Gemma, rechazada por los caseros por tener hijos: "Decidí callarme que tenía hijos cuando iba a ver pisos"

Sebastián Yatra

¿Se sabe esta canción de Pablo López? Sebastián Yatra se la juega en el ahorcado de La Voz

Hermano víctima monstruo A Bola, Ourense

En libertad el hombre que mató a su hermana y abusó de él: "Las víctimas estamos esperándole ¿Cree que nos íbamos a olvidar como él? ¡¿y quiere paz?!"

Publicidad