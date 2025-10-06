Antena 3 LogoAntena3
Exige una indemnización después de que su hijo se abriera la rodilla en la acera: "Ha habido más caídas en ese tramo"

Fátima lleva un año y medio luchando por que el Ayuntamiento de Cantillana, en Sevilla, compense a su hijo, que tropezó por el mal estado de la acera y se abrió la rodilla.

Tropieza en la calle

Tropezar en la calle es algo normal, pero, en ocasiones, algo indemnizable si es culpa del Ayuntamiento. Esto es precisamente lo que le ocurrió al hijo de Fátima, que se abrió la rodilla por el mal estado de la acera.

Su hijo se rompió los ligamentos de la rodilla y, a día de hoy, arrastra secuelas que le hacen caminar con dificultad. Sin embargo, asegura que el Ayuntamiento no ha arreglado la acera y no parece dispuesto a indemnizarles.

Pese a que Fátima denunció al Ayuntamiento y presentó toda la documentación necesaria, no ha obtenido respuesta. "Dicen que no hay administrativos", nos cuenta, "y la acera sigue mal, ha habido más caídas en ese tramo".

Casi dos años después, Fátima continúa luchando para depurar responsabilidades. ¿Logrará hacer justicia?

