Rosa saca provecho de un fallo tempranero de Manu en El Rosco... ¡y le manda a la Silla Azul!

En un duelo tan ajustado como el que mantienen Manu y Rosa cada tarde en Pasapalabra, los dos están abocados a una montaña rusa de victorias y derrotas, con algún empate intercalado. Así es El Rosco: sólo un día después de que el concursante madrileño se quedara a una letra del bote, la coruñesa le ha mandado a la próxima Silla Azul.

Además, se ha dado la curiosa circunstancia de que han llegado a este cara a cara con el mismo tiempo acumulado tras haber estado empatados en segundos durante todo el programa, tras cada prueba. Gran parte del mérito ha sido también de los invitados: Josema Yuste, Pastora Vega, Supremme de Luxe y Óscar Pereiro, despedidos con Manu con su tradicional poema.

La clave de este Rosco ha estado en un fallo tempranero de Manu. En su primer turno, cuando iba a por su cuarto acierto, ha confundido ‘dietético’ con ‘dietista’, un error del que se ha dado cuenta de inmediato. El concursante ha impuesto la prudencia desde ese momento y, en parte, se la ha contagiado a su rival. No obstante, Rosa ha ido acelerando hasta terminar la primera vuelta con 18 aciertos y aumentar el listón hasta los 21.

Tras un largo rato de especulación en ambos atriles, Manu ha logrado meter presión con 20 letras en verde. Sin embargo, Rosa intuía que no iba a superarle y ha dado por bueno su marcador. Efectivamente, el madrileño no escondía ases en esta ocasión. ¡Dale al play para disfrutar de este Rosco tan emocionante!