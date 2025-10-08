Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Programa 6

El conmovedor homenaje de El calvario de los Quesada al “sexto del equipo” gracias a un sombrero

Manu se ha emocionado al explicar que la familia cuenta “con ventaja” porque ese gorro pertenecía a su suegro.

El conmovedor homenaje de El calvario de los Quesada al "sexto del equipo" gracias a un sombrero

Alberto Mendo
Publicado:

Cuando el equipo El calvario de los Quesada ha salido al plató de Juego de pelotas, uno de sus jugadores llevaba un sombrero en una mano. Iba a acompañarlos durante todo el programa. Cuando Juanra Bonet se ha dado cuenta del detalle, ha querido saber qué significado tenía.

Manu, que es quien ha sacado el sombrero y quien lo estaba protegiendo, ha explicado que pertenecía al “sexto del equipo”. “Jugamos con ventaja”, ha bromeado, mientras se le veía cada vez más emocionado. El jugador ha revelado de quién se trata: “Esto era un gorro que tenía mi suegro, que en paz descanse”.

“Yo me cachondeaba mucho de él porque no me gustaba nada”, ha contado Manu, que ha añadido: “Cuando se fue, me lo que dé yo”. Sin duda, es el mejor talismán que puede tener esta familia durante el programa. ¡Revive este bonito momento en el vídeo!

