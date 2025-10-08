Mejores momentos | Programa 6
El conmovedor homenaje de El calvario de los Quesada al “sexto del equipo” gracias a un sombrero
Manu se ha emocionado al explicar que la familia cuenta “con ventaja” porque ese gorro pertenecía a su suegro.
Publicidad
Cuando el equipo El calvario de los Quesada ha salido al plató de Juego de pelotas, uno de sus jugadores llevaba un sombrero en una mano. Iba a acompañarlos durante todo el programa. Cuando Juanra Bonet se ha dado cuenta del detalle, ha querido saber qué significado tenía.
Manu, que es quien ha sacado el sombrero y quien lo estaba protegiendo, ha explicado que pertenecía al “sexto del equipo”. “Jugamos con ventaja”, ha bromeado, mientras se le veía cada vez más emocionado. El jugador ha revelado de quién se trata: “Esto era un gorro que tenía mi suegro, que en paz descanse”.
Más Noticias
- ¡Haciendo un mortal! Un bombero protagoniza la caída más espectacular vista en Juego de pelotas
- La sorprendente reacción de Anavi al ver el chapuzón de su hermano: “Merecido te lo tienes”
- Cinco bomberos deseando esquivar el agua: Juego de pelotas se pone esta noche... ¡al rojo vivo!
- Un chapuzón dejará a Juanra Bonet sin palabras esta noche en Juego de pelotas
- A cámara lenta y sin poder evitar el chapuzón: todas las caídas del quinto programa de Juego de pelotas
“Yo me cachondeaba mucho de él porque no me gustaba nada”, ha contado Manu, que ha añadido: “Cuando se fue, me lo que dé yo”. Sin duda, es el mejor talismán que puede tener esta familia durante el programa. ¡Revive este bonito momento en el vídeo!
Publicidad