Disfruta de la entrevista completa de Ana Mena en El Hormiguero

La cantante malagueña ha vuelto a El Hormiguero para hacer un repaso de sus últimos proyectos profesionales y presentarnos su última canción.

El Hormiguero ha vuelto a recibir en plató a una vieja amiga del programa, una de las cantantes más queridas de nuestro país. Ana Mena ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para presentarnos sus próximos proyectos y hacer un repaso por los momentos más destacados de su carrera.

Ana Mena ha conseguido traspasar fronteras con su música y ha conquistado incluso al público japonés, al que considera muy agradecido. Aunque no domina su idioma, la cantante ha intentado interpretar en directounas líneas en japonés.

La malagueña también nos ha adelantado lo que veremos en la próxima edición de La Voz Kids, en la que se estrenará como coach. Ana ya ha comenzado a grabar la edición junto a Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne y asegura que veremos algún que otro pique sin maldad entre ellos.

"Hay algún bloqueo que me ha dolido": Ana Mena nos adelanta lo que veremos en la próxima edición de La Voz Kids

Como su nueva canción está llena de indirectas, Pablo Motos también ha querido someter a Ana Mena ha un pequeño test para comprobar si realmente es políticamente correcta y la cantante ha confesado, entre otras cosas, cuál es la canción que más detesta.

Como guinda a esta simpática y desenfadada entrevista, Ana Mena ha interpretado en directo su nuevo tema, 'Lárgate' y nos ha atrapado desde los primeros acordes.

Ana Mena ha vuelto a demostrar lo natural, simpática y generosa que es en su entrevista y siempre es un placer recibirla en plató. ¡Disfruta de su entrevista completa en el vídeo de arriba!

