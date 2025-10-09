La sorprendente reacción de Anavi al ver el chapuzón de su hermano: “Merecido te lo tienes”

Antena 3 LogoAntena3
La jugadora, que había quedado eliminada en la ronda anterior, se ha puesto a cantar con mucha soltura y a celebrarlo pese a ser un nuevo contratiempo para su propio equipo.

Alberto Mendo
La familia que forma El calvario de los Quesada ha demostrado dos facetas en Juego de pelotas: que están muy unidos pero también que hay muchos piques entre ellos. La parte más emotiva la ha protagonizado Manu con un sombrero. Pertenecía al “sexto del equipo”, a su suegro, y el jugador ha querido que los acompañara en esta experiencia, a modo de talismán.

Sin embargo, los Quesada han ido desvelando a qué se refieren con su calvario. Todo ha comenzado cuando Anavi, la capitana, ha quedado eliminada en la primera ronda. Era una pregunta sobre fútbol, sobre ganadores del Balón de Oro, un tema que Manu creía controlar… hasta que su hermana ha recibido el pelotazo que la empujaba a la piscina.

En la segunda ronda, el equipo ha sufrido para acertar gentilicios españoles. Manu, que se ha puesto sobre ‘agatino’, se ha dado un chapuzón y lo más sorprendente ha sido la reacción de Anavi. La jugadora, micrófono en mano, se ha puesto a cantar y bailar: “Merecido te lo tienes”. Con bastante arte, ha sido su forma de vengarse de su hermano: “Ay, el karma que sabio”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

