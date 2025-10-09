Antena 3 LogoAntena3
¡Haciendo un mortal! Un bombero protagoniza la caída más espectacular vista en Juego de pelotas

Juanra Bonet ha flipado con la acrobacia que ha realizado Álvaro, el jugador de Mata-fuegos, tras recibir el pelotazo: “¡Está chiflado!”

Alberto Mendo
Publicado:

Hay muchas formas de caer a la piscina, tantas como las que están protagonizando los concursantes de Juego de pelotas. Sin embargo, ninguna ha sido tan espectacular como la de Álvaro. El jugador de Mata-fuegos ha realizado un mortal que ha dejado a todos alucinados. La cara de Juanra Bonet ha sido de incredulidad total: “¡Está chiflado!”. Ha sido el primer eliminado en este equipo formado por cinco bomberos.

Cinco bomberos deseando esquivar el agua: Juego de pelotas se pone esta noche... ¡al rojo vivo!

Hay que destacar el mérito de Mata-fuegos porque todos sus jugadores han aguantado secos hasta la ronda 3. Sin embargo, la pregunta sobre ciencia que se han encontrado no estaba entre los temas que más dominaban: tenían que acertar razas vacunas. Álvaro se ha puesto sobre el único error que había: ‘alcarreña’, y ha recibido el pelotazo que le empujaba a la piscina.

Sin embargo, más que caer, lo ha hecho es un impresionante salto de trampolín. “He dicho que se me daba bien la piscina”, ha explicado el bombero sobre su mortal. Además, ha aclarado que practica judo pero que no ensaya precisamente este tipo de acrobacias. “No descartéis que, dentro de unos días, haya algunos pequeños incendios por Madrid a ver si aparece”, ha bromeado Juanra sobre Álvaro. ¡Dale al play y descubre su espectacular salto!

