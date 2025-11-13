Antena 3 LogoAntena3
El Hormiguero recibirá a Gotzon Mantuliz, Mario Vaquerizo, Los Morancos, Álvaro Morte y Marta Sánchez

Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los próximos famosos a los que tendrá el placer de entrevistar en plató.

Antes de cerrar una semana más en El Hormiguero, Pablo Motos ha desvelado que tendrá el honor de contar con las visitas de Mario Vaquerizo, Gotzon Mantuliz, ÁlvaroMorte, Los Morancos y Marta Sánchez durante la próxima semana.

Lunes: Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz

Empezamos la semana con la visita del Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo para presentarnos Cazadores de Imágenes, el nuevo programa que puede disfrutarse en el prime time de La Sexta todos los martes. En cada entrega, Mantuliz recorre el mundo junto con personas famosas para buscar y fotografiar distintas especies en su hábitat natural.

Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en El Hormiguero
Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Álvaro Morte

Viene a vernos el actor Álvaro Morte con el que charlaremos de la miniserie Anatomía de un instante, que se estrena en Movistar Plus+ el próximo 20 de noviembre. Dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro homónimo de Javier Cercas, la ficción disecciona uno de los momentos cruciales de nuestra historia reciente: la transición democrática. En la serie, Morte se mete en la piel de Adolfo Suárez.

Álvaro Morte en El Hormiguero
Álvaro Morte en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Los Morancos

Noche de fiesta y risas aseguradas con nuestros buenos amigos Los Morancos. Vuelven a Madrid con Bis a Bis, la obra con la que estarán en el Teatro Capitol de Madrid hasta el 30 de noviembre y nos hablarán también del nuevo espectáculo que están gestando.

Los Morancos en El Hormiguero
Los Morancos en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Marta Sánchez

Abrimos cortinas para recibir a Marta Sánchez con motivo de la publicación de su nuevo disco, titulado 40 años 1985-2025, con el que conmemora sus cuatro décadas de carrera musical y que estará disponible desde el 21 de noviembre. El álbum incluye los mayores éxitos de su carrera, colaboraciones y temas nuevos.

Marta Sánchez en El Hormiguero
Marta Sánchez en El Hormiguero | antena3.com
El Hormiguero recibirá a Gotzon Mantuliz, Mario Vaquerizo, Los Morancos, Álvaro Morte y Marta Sánchez
Bienvenidos

El Hormiguero recibirá a Gotzon Mantuliz, Mario Vaquerizo, Los Morancos, Álvaro Morte y Marta Sánchez

