Las lágrimas de Sara Carbonero al hablar por primera vez de su cáncer: "Creía que, si no lo nombraba, no sería una realidad"

Sara Carbonero se ha mantenido muy discreta desde 2019, cuando le diagnosticaron un cáncer de ovarios. Desde entonces, la periodista se apartó de la esfera pública y evitó hablar de su enfermedad.

Sin embargo, el miércoles, Sara recogía un premio en la gala benéfica para recaudar dinero para la Asociación Española contra el Cáncer. Entre lágrimas, la periodista aprovechó el momento para alzar la voz por primera vez.

La periodista confesó que, cuando en 2019 le diagnosticaron cáncer, se quedó en shock. "Es una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad", señalaba, emocionada.

En mitad de la enfermedad, Sara Carbonero se divorciaba de Iker Casillas. Sin embargo, la periodista aseguró que no le han faltado apoyos: "Quiero destacar a mi familia, a mi madre y a mi hermana, que quizá han sido las personas que más han sufrido conmigo".

Además, Sara destacó el papel de sus médicos o, como ella les llama, sus "ángeles de la guarda", y el de sus hijos. "Esos niños que no preguntan nada, pero lo saben todo", advirtió. ¡No te pierdas su emotivo discurso en el video de arriba!