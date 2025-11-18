Nos lo cuenta
Las lágrimas de María del Monte al recordar la muerte de su madre: "Desmontar su vida es de las cosas más duras que he hecho"
Nuestra colaboradora ha recordado dos de los peores momentos de su vida: la muerte de su hermano y la de su madre. Además, ha recordado la importancia del cuidado de los mayores.
El discurso de José Manuel Parada sobre el cuidado de los mayores y el dolor que produce el deterioro y la vejez en las familias ha emocionada a María del Monte. Esta se ha roto en lágrimas al confesar lo duro que fue para ella despedirse de su madre.
"De lo más duro que he vivido en mi vida es no despedirme de mi hermano y haber tenido que desmontar la vida de mi madre", asegura. María del Monte estuvo con su madre hasta el final y ha reivindicado la importancia de cuidar a las personas mayores igual o más que a los niños.
A día de hoy, María del Monte continúa hablando con su madre a diario, quien la acompaña de la mano a cada paso que da. ¡No te pierdas sus emotivas palabras en el vídeo de arriba!
