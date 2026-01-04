¡No te lo pierdas!
La segunda vida de las comidas navideñas: opciones equilibradas y saludables
Los españoles, por lo general, suelen comprar exceso de comida durante las fiestas navideñas. No te pierdas estos consejos para que nada vaya a la basura y sea lo más saludable posible.
Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las familias españolas suelen emplear varias cantidades de comida a mayores de las habituales para celebrar.
Por lo general, se suele comprar comida de más y casi seis de cada diez españoles reconoce que compra más de lo necesario.
En Y ahora Sonsoles hemos llamado a nuestro nutricionista de confianza: Luis Alberto Zamora, para conocer de primera mano qué podemos hacer con todo lo que sobra para que esta comida no termine en la basura.
Hay platos que aguantan más que otros, por lo que es importante saber qué nos tenemos que comer primero y que nos puede aguantar unos días en la nevera: pescado, chuletas de ternera, tarta de queso, etc.
Los productos cocinados, por norma general, suelen tardar un poquito más en estropearse, pero no más de cuatro o cinco días. A partir de ahí corremos el riesgo de que suframos una toxoinfección.
Además, Luis Alberto Zamora nos ha dado unos consejos para reaprovechar aún más de manera saludable las sobras de Navidad.
