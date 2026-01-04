Alicia y su pasión por el comer: "Hay momentos de arrepentimiento"

La Navidad puede que sea la fecha y escenario perfecto para que Alicia disfrute de sus atracones. Ella tiene 71 años y admite que come mucho durante todo el año: "Empiezo y no puedo parar".

Pesa 128 kilos y admite que: "Prefiero estar gorda y feliz que flaca y triste". No le importan las miradas críticas ni lo que los demás piensen. En Navidad, Alicia se sienta, brinda y come sin culpa.

Nos ha confesado que: "Soy de las que dice que estoy gorda por comer, arranco la temporada navideña casi en junio, los mazapanes dos meses".

"Hay muchos momentos de arrepentimiento" ha querido alcara una Alicia que sabe es perfectamente consciente de cómo es su día a día.