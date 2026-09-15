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ACOSO ESCOLAR

David denuncia que su hijo de 13 años debe volver a clase con sus agresores: "La fiscal ha zanjado el tema con una cartita"

El hijo de David lleva años sufriendo acoso escolar y, pese a haber denunciado los hechos, debe volver a clase con ellos. El caso se ha cerrado considerando que una carta de disculpas de cinco líneas de los agresores era suficiente, algo que su padre denuncia.

David denuncia que su hijo de 13 años debe volver a clase con sus agresores: "

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

David está indignado ante la gestión del colegio y de la Fiscalía del caso de su hijo. El menor de 13 años lleva dos años sufriendo acoso y agresiones por parte de unos compañeros de clase y ahora se ve obligado a volver al colegio con ellos.

Pese a que la familia denunció los hechos, el colegio no activó formalmente el protocolo y la Fiscalía no actuó, ya que se trataba de menores de 14 años. Es por eso que el caso se ha cerrado con una carta de disculpas de los agresores de cinco líneas, algo que el padre de la víctima considera insuficiente.

"No voy a juzgar la carta, quiero pensar que lo ha hecho de corazón", señala David, "el tema es que esto es una medida que ha solicitado una fiscal, que con una cartita deja zanjado el tema de las agresiones".

David exige que se depuren responsabilidades y pide que sean los agresores de su hijo los que tengan que cambiarse de clase o de centro. Algo a lo que parece que están obligando a la víctima.

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