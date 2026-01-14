Hablamos con una extrabajadora de Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual: "El que están pintando, yo no le conozco"

La investigación de elDiario.es y Univision Noticias ha dado la vuelta al mundo. Ambos medios recogen el testimonio de 15 mujeres que trabajaron para Julio Iglesias entre 1990 y 2023 y que le acusan de trato vejatorio, intimidante e, incluso, agresión sexual.

Dos de los testimonios son especialmente alarmantes, que son los que confiesan que Julio Iglesias se sobrepasó en el plano físico, llegando a tratarlas "como esclavas", presuntamente realizando tocamientos sin su consentimiento, penetrándolas, abofeteándolas o insultándolas en encuentros sexuales forzados.

Las denuncias han sorprendido a parte de su entorno, que creen al cantante incapaz de hacer algo así. Es precisamente lo que sostiene Encarna, antigua trabajadora de la residencia de Julio Iglesias en Ojén (Málaga).

Esta asegura que siempre conoció a un Julio cariñoso y educado. "Era con los trabajadores como si fueran de su familia", nos cuenta, "es muy buena gente". Según ella, la versión de Julio que están relatando, no la conoce.

Uno de los asuntos que más han llamado la atención de la investigación han sido los presuntos requisitos que Julio Iglesias pedía para trabajar en su casa. Las demandantes han desvelado que el artista les habría pedido pruebas ginecológicas, algo que Encarna desmiente: "A mí nunca me han pedido pruebas médicas".

La noticia sale a la luz tras tres años de investigaciones y pone contra las cuerdas a Julio Iglesias, el cantante conocido internacionalmente que podría sentase en el banquillo.