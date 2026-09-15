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Prepárate para un nuevo programa de pura diversión con La ruleta de la suerte noche, este sábado a las 22 horas
Este sábado llega un nuevo programa de La ruleta de la suerte noche, con los premios más espectaculares y mucha diversión por delante.
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Asentada de nuevo como lo más visto del sábado noche, La ruleta de la suerte noche vuelve con un nuevo programa que promete llevar al límite la emoción. Y es que el formato revoluciona las casillas a las que estamos acostumbrados en el programa diario con los premios más espectaculares.
Ya lo dice la canción: "Si te quieres divertir..."; sin embargo, en este caso no hace falta viajar a Nueva York para pasarlo en grande. ¡A partir de las 22 horas del sábado en Antena 3 te espera una buena dosis de diversión!
El gajo de los 100.000€, el especial de La ruleta de la suerte noche o casillas que llegan hasta los 5.000€ harán que, una velada más, los concursantes vivan con los nervios a flor de piel cada tirada. Porque, en un abrir y cerrar de ojos, sus vidas pueden cambiar para siempre.
¡No te lo pierdas!
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