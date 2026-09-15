Prepárate para un nuevo programa de pura diversión con La ruleta de la suerte noche, este sábado a las 22 horas

Asentada de nuevo como lo más visto del sábado noche, La ruleta de la suerte noche vuelve con un nuevo programa que promete llevar al límite la emoción. Y es que el formato revoluciona las casillas a las que estamos acostumbrados en el programa diario con los premios más espectaculares.

Ya lo dice la canción: "Si te quieres divertir..."; sin embargo, en este caso no hace falta viajar a Nueva York para pasarlo en grande. ¡A partir de las 22 horas del sábado en Antena 3 te espera una buena dosis de diversión!

El gajo de los 100.000€, el especial de La ruleta de la suerte noche o casillas que llegan hasta los 5.000€ harán que, una velada más, los concursantes vivan con los nervios a flor de piel cada tirada. Porque, en un abrir y cerrar de ojos, sus vidas pueden cambiar para siempre.

¡No te lo pierdas!