Roger se despertó en medio de la operación por un fallo en la anestesia: "Sentía todo, pero no podía moverme ni gritar"

Roger ha vivido la pesadilla de muchos pacientes antes de entrar en quirófano: se despertó en mitad de la operación. Lo que tendría que haber sido una operación rutinaria de apendicitis de 45 minutos, se convirtió en un trauma que aún le persigue cuatro años después.

En mitad de la operación, Roger despertó y comenzó a escucharlo todo y lo peor: a sentirlo. Todo comenzó con un fuerte dolor en la pelvis a la hora de ponerle la sonda y, desde entonces, sintió toda la operación hasta el final.

Incapaz de moverse o de hablar, Roger no podía pedir ayuda. "Estaba consciente, pero no podía ni abrir los ojos", afirma, "no entendía que estaba pasando". Por eso, se agarró a la respiración y comenzó a despedirse mentalmente de su mujer y sus hijas.

"Entré en pánico cuando noté que me limpiaban la barriga y empezaba la operación", recuerda, "sentí desde la sonda hasta los cortes". Sin embargo, lo que más le preocupaba era que se estaba quedando sin oxígeno: "A partir de ahí era sobrevivir a la operación, sabía que eran 45 minutos".

Según cuenta, cuando despertó de la operación y dijo lo que había vivido, la anestesista confesó entre lágrimas que había habido un error con la anestesia. "Me dijo que ya sabían que esa máquina no funcionaba bien, que no volverían a utilizar ese box", asegura.

Cuatro años más tarde, aquel episodio ha condicionado por completo la vida de Roger, que es incapaz de dormir tranquilo o de conducir. El trauma le ha hecho vivir en un constante estado de alerta y, por más que reclama, no logra que la Administración le de una respuesta. ¿Logrará hacer justicia tras el fallo del que fue víctima?

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